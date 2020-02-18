【邱益忠】明星賽變招　除紀念Kobe也為救巿　NBA果斷應對贏掌聲

2020年NBA明星賽，沒有90分，至少也有80分了，相信各位球迷都會收貨。 NBA明星賽近5、6年成為球迷的雞肋，最大原因是兄弟籃球的勢力蓋過世仇對決，情況好比St.Joe仔打完香港學界賽，也會和英華仔攬頭攬頸，在IG互相恭維，全世界的籃球文化都被「HeHe」兄弟情淹沒。要一眾錫身的NBA球星在無關痛癢的明星賽互相撕殺是不可能，倒不如快點開P更開心。 文：邱益忠

湖人名宿高比拜仁（Kobe Bryant）在美國時間1月26日與13歲女兒在直升機意外中離世，震驚全球。NBA反應相當迅速，短短五日後宣布為致敬Kobe，以第四節目標分數（target score）去決勝負。簡單來說，如果完第三節時A隊領先B隊102：98，那當場比賽的「贏波」分數便是126（102＋24），先到126分便是最後贏家，有點像街頭籃球的計法。筆者在幻想，或許以後街頭籃球會以8分及24分為上限，取代現時的7分（1分1球）及21分（分為2分波及3分波）。

明星賽向高比致敬（點圖放大）

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5天內決策 致敬氣氛恰到好處抵讚

這點要大讚NBA總裁蕭華（Adam Silver）帶領的團隊，不但具備智慧，也敢於大刀闊斧，未有擔心過度致敬而變成「抽水」，同時將「高比文化」注入明星賽。他們繼而宣布兩隊分別穿上2號及24號球衣向高比及女兒Gianna Bryant致敬，以及將明星賽MVP獎盃命名為Kobe Bryant MVP獎盃。對大家來說，改動只有三件事，但牽涉的細節，需要極多人手配合。試想想，什麼都不變動是最「安全」的做法。

NBA處事手法可算高效，筆者又聯想到當初政府一早決定封關14天，香港疫情早就受控，各行各業也不會如現時慘淡。明眼人都看得出，港府今次對疫情的應變速度及手法，不但比澳門差，甚至不及位於東南亞的越南及泰國。不少運動品牌早於2012年開始將生產中心移到越南，而今次越南政府極速封關，暫時不向中國遊客發放旅遊簽證，此舉保住了部份工廠的生產力。有一位為多間品牌的外國高層直言，封關雖然讓部份中國同事未能回到越南工廠工作，但至少讓工廠能如期運作。

今天明星賽變成「字母哥隊」（左）對戰「大帝隊」（右）。（Getty Images)

說回明星賽。當名人賽也引入四分波元素，以及新星賽改為世界隊VS美國隊，明星賽也有小改變。筆者相當歡迎未來幾年繼續沿用目標分數制度，能夠刺激比賽，至少讓明星球員全力以赴。反正再沒有東、西岸這個對決概念，倒不如摒除東西岸挑選12位球員，改為24位入選明星賽的球員就好。此外，2019年明星賽兩個特別名額，挑選了當季退休的奴域斯基（Dirk Nowitzki）及韋迪（Dwyane Wade），以示最後致敬。其實，卡特（Vince Carter）今季值得以此方式入選，惟因沒法找到另一個和卡特同級的人物，聯盟索性不選。沒法子，NBA最重視的是平衡。

Kawhi在首三節狂射三分，結果首次成為明星賽MVP。（Getty Images）

改變應該繼續 「1on1」選拔賽有得諗

筆者記得十年前提過，NBA可以引入一對一的比賽，最好讓未曾入選過明星賽的球員競逐，贏出比賽的單挑王可以獲得明星賽席位。

而另一個席位，可以考慮用網上投票及球員票選的方式，選出一位未嘗明星賽滋味的防守型球員，以鼓勵他們在防守上的貢獻，如快艇的癲狗比華利（Patrick Beverley）、塞爾特人的史馬特（Marcus Smart）等。這些球員未必有華麗的進攻技術，但有一流的鬥心及防守技術，絕對可以提升一線球星的戰鬥慾。

三分賽有三分波 技術與策略並重

今年三分大賽及入樽賽養眼度十足。三分大賽於2015年開始改制，由以往30分滿分改為34分，當中參賽者可在其中一個點改為全部Bonus（兩分球）。而今年更新增「三分波」，其中兩球位置在三分線後6英呎，令三分大賽不再單單是技術比拼，而是更偏向戰略性，更加刺激！

崔楊格（左）與當錫（右）今回首次入選明星賽，有方法讓其他低調高手登場嗎？（Getty images）

入樽賽成話題作 如果我是韋迪……

至於入樽賽，是今次明星賽唯一惹來最多「嬲嬲豬」的項目，皆因出生於芝加哥的韋迪太過偏心，給予自己「小老弟」D鍾斯（Derrick Jones Jr）10分滿分，而讓全世界公認的入樽王A哥頓（Aaron Gordon）再一次失落獎項，被全城怒插。韋迪事後還要在網上撥火，稱不知情，更以為自己是唯一給予9分的裁判。

韋迪給艾朗哥頓9分，被認定嫌疑最大。（Getty Images）

韋迪啊，根本沒有想到利益關係問題。他是熱火名宿，而D鍾斯又是現役熱火球員，二人曾同隊作賽。如果我是韋迪，一定會先在網上申報利益，避免被人事後抽擊。韋特雖然未有在明星賽亮相，但引用網友一句絕妙的說話，他今次留下的9分+1助攻+1偷波的數據，將會名留歷史，「記你一世呀」。

艾朗哥頓這一擊，外間普遍認為較佳，但結果不像預期。（Getty Images）

《Dear Basketball》：再見，Kobe

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作者邱益忠介紹︰2010年開始在台灣《美國職籃》撰寫NBA專欄，及後又接受本港幾間媒體邀請，寫下籃球講下愛情，自封「愛情.運動專欄作家」搏君一笑。2016年加入亞洲運動及體適能專業學院（AASFP），一心為大眾推廣體適能行業資訊。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】