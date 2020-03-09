【NBA】湖人剋快艇　複製2009年奪標之路　3日內連挫兩大勁旅

湖人去年夏天大手交易換來安東尼戴維斯，目標明確只得一個，就是要於今年重奪失落10年的總冠軍。 西岸排第一的「紫金軍團」周一（9日）主場鬥快艇，憑安東尼戴維斯及勒邦占士分別交出30及28分，以112：103力西岸「二哥」的快艇。 繼日前擊敗東岸「龍頭」公鹿後，湖人2009年後首次內連挫東西岸兩支前列球隊。

除了戴維斯及占士合共轟入58分外，湖人還有艾華巴特利交出24分，快艇「孖寶」雖有尼納特及保羅佐治分別攻入27、31分，又有大前鋒哈勞攻入20分，但尾段追趕的勢頭被LBJ為首的湖人防線頂住，湖人終以9分之差擊敗快艇。

安東尼戴維斯今戰交出30分，領湖人贏波。（路透社）

湖人教頭禾高賽後忍不住大讚勒邦占士表現：「他的表現好得難以置信，這是他穿上湖人球衣最好的周末，兩場都統治全場，帶領球隊贏得勝利。」LBJ除了交出29分外，還貢獻了9次助攻、7個籃板，表現全面。

勒邦占士今戰表現全面。（路透社）

快艇比賽末段力追湖人，但最後仍是無法挽回劣勢。（路透社）

麥基：湖人當今最強

3日內連敗東岸「一哥」公鹿、西岸「二哥」快艇，湖人現時走勢強勁，以49勝13負高據西岸榜首位置。難怪陣中中鋒麥基會說：「今場勝利很重要，重要在令到懷疑者收聲。The Lake Show現在是全球最強的球隊。」

麥基認為湖人為現時最強球隊。（路透社）

湖人對上一次連續兩場擊敗兩岸榜前列球隊，已經要數到2009年。當時湖人在Kobe帶領下，2月間連挫塞爾特人及騎士這兩支東岸當時得令勁旅，湖人最終該年總決賽以4：1擊敗魔術，奪得了總冠軍。

湖人今季陣容星光熠熠，AD、LBJ外還有朗度、麥基這些有總決賽經驗的球員，古斯馬亦前途無可限量，被視為今年奪得總冠軍的頂頭大熱。