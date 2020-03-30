【煲劇防疫】10套籃球影視推介　「輕功水上飄入樽」挑戰尷尬極限

近日新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）蔓延全球，香港近日確診不斷急增，令曾經重開的體育館再次封館。就連街場也無一倖免，難逃「封框」的命運。為了減少外出接觸感染病毒，各位「餓波」籃球友除了玩籃球電玩過一過手癮，經典的籃球電影、電視劇亦是選擇。 瑞斗精選了10套作品，你們又看過多少？

1. 零秒出手（Buzzer Beat，日劇）

一套由日本男神山下智久以及清純女星北川景子合演的青春電視劇，年輕一代或許不認識這套作品。這是當年瘋魔港、日、台少男少女的偶像劇，山下智久亦成為了少女們對籃球員的幻想。日劇不免男、女主角夢幻般的相遇、相愛，然後開花結果，上矢直輝（山下智久飾）在平日常去的街場結識到白石莉子（北川景子飾），理所當然彼此扶持、相愛，加上直輝當時與女友出現嫌隙，就是莉子的好機會！當然，粉紅色戀愛泡泡之餘，要記得這套還是籃球主題電視劇。主角迷惘、突玻、成長也是少不得，女主角在寂靜場館內大聲精彩喊話亦是日劇經典元素之一，最後當然是一如以往的大團圓結局，充滿美好想像的偶像劇怎能遺憾呢？

日系唯美的青春奮鬥劇，零秒出手是我完全迷上山下智久的契機，可惜最後現實世界他未有與北川景子開花結果。（影片截圖）

俊男美女純愛夢幻劇情（按圖放大）：

+ 7 + 6 + 5

2. MVP情人（台灣電視劇）

2000年代台劇熱潮席捲全亞洲，相信一眾80後青春期成長階段不多不少都會看過其中幾部。其中一套《MVP情人》，由前國手顏行書及初出道的張韶涵主演，二人之間的25厘米身高差更成劇中焦點，那要抬頭仰望男生的動作，令女生們對籃球員抱住無限幻想。整套劇主打校園愛情，籃球作為點綴，多角戀也是必要的元素。如此看來，屈指一算應該起碼四角戀，月老的紅線足足弄了18集，男、女主角從相戀、分開，最終再復合。不過，劇中穩打穩紮的籃球比賽畫面，確實來得真實，起碼不會讓人看得大感尷尬。

集合台灣年輕偶像的籃球劇集《MVP情人》。（網上圖片）

少女情懷校園愛情劇情（按圖放大）：

+ 2

3. 籃球火（台灣電視劇）

在《MVP情人》的成功下，台灣出現更多以運動為主題的電視劇。但單靠校園純愛稍為有點一式一樣，《籃球火》的出現就證明了不同方向亦能吸引話題。劇中幾位主演羅志祥、言承旭、吳尊私下其實都是籃球好手，要他們靠個人實力演出固然不難，不過以誇張的特效才能製造話題，令到這套電視劇在12年後的今天仍未被大家忘記；這是尷尬病發作的籃球電視劇。

一套會讓人看到尷尬病發作的籃球電視劇《籃球火》，完得拍得住《紫禁之巔》。（官方圖片）

特技絕招不尷尬不罷休（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

4. 鬥牛要不要（台灣電視劇）

俊男美女加上脫離現實的劇情，是偶像劇成功的元素，畢竟電視劇就是實現大家在真實世界無法達成的夢。一班80後，尤其是女生，應該會認識美型男賀軍翔，他主演的台劇套套爆紅有口碑，加上一套與S.H.E.的Hebe主演的籃球電視劇，當然即時迷倒少男少女。《鬥牛要不要》其中一幕，二人在滿天羽毛的球場內「1 on 1」，幻想一下自己就是Hebe，完全滿足了青春期少女心大爆發的我呢！

以鬥牛比喻愛情競賽的《鬥牛，要不要》。（官方圖片）

俊男美女情場上1 on 1對決（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

5. High 5制霸青春（台灣電視劇）

過往滲進籃球元素的台劇總是運動與愛情雙線進行，但是到頭來還是只剩下愛情線，《鬥牛要不要》較偏向這方向。不過，以籃球為題的影視作品還是有市場，畢竟台灣、日本盛行籃球，直到3年前仍有如《High 5制霸青春》的出現。從少女走到「大媽年紀」的我，不再像年輕時看賀軍翔那種「花痴」。不過劇中那種探討學生球員的未來、傷患與為了不留遺憾奮力一戰的掙扎，往往比起大台一式一樣的「談情說愛」來得實在。

我覺得這是近年拍得出色又真實的籃球題材電視劇，看完有種想念從前也有佩服年輕人勇往直前的感覺。（官方facebook）

不僅是「談情說愛」偶像劇（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

6. 鐘樓愛人（台灣電視劇）

《鐘樓愛人》與《High 5》同年作品，講述男主角從前打賭大專籃球賽輸了掀起一波「蝴蝶效應」，甚至造成好友後來跳樓輕生。主角們因此造就穿越的機會，回到青春時期再來一次，要是贏下那場籃球賽又是如何呢？我對於「穿越」這個手法真的有點疲勞。籃球在劇中算是一個小小配角，不過美美的主角們加上周湯豪，讓我忍不住續看下去，感受我已闊別多年的青春時光。

一場輸掉的大專籃球賽是男主角周湯豪（左二）內心的痛，這亦是劇中穿越情節的契機。（影片截圖）

來來去去穿越愛情劇（按圖放大）：

7. 青春＠Y2K（香港電視劇）

要數到青春劇，一定要提到Y2K系列啦！大家腦中立即聯想余文樂、方力申的話，恭喜你，你已經通過年齡測試，推斷應該都是80後一代。全套劇充滿學生之間的粉紅泡泡感覺，圍繞在女子欖球與男子籃球隊之間的愛戀關係。當時，曾為港青成員的余文樂更因此備受關注，同劇還有蔡卓妍、唐詩詠，現在都大紫大紅了。

樂仔的樣貌以前與現在的分別不大，依然童顏青春。（影片截圖）

回到樂仔青春少年時（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

8. 功夫灌籃（合拍電影）

既然「少林功夫加足球有得諗」的話，將功夫概念同樣放到籃球一樣「掂」。雖然周杰倫、陳柏霖、陳楚河幾個男主角確實迷倒女粉絲。不過這套電影尷尬程度與《籃球火》並駕齊驅，尤其那些無視地心吸力的彈跳力、時光倒流逆轉戰果的情節，都非常「特別」。當然，電影能夠天馬行空，閒時用來放鬆也不錯！

我從小一直很喜歡周杰倫，所以我當年真的有去看這套電影，最後震撼了我。（網上圖片）

乾坤大挪移加輕功水上飄入樽（按圖放大）：

+ 9 + 8 + 7

9. 男兒當入樽（香港電影）

相信一眾80後的波友，一定不會不認識「波神高秋」吧！由長髮飄逸時的鄭伊健主演，還有當年仍是青春少艾的麥家琪，背心短裙短褲確實迷倒一眾男生。當然，穿衣不愛扣鈕、每次出場自帶風效的「風師兄」……啊！不！是「波神高秋」一樣令到女粉絲在螢幕前尖叫失控。

不能不認識的「波神高秋」（按圖放大）：

波友們怎麼可以不認識「波神高秋」！！（影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

10. 下半場（台灣電影）

電影以台灣高中籃球聯賽為背景，劇組為了重視最純粹的籃球激情及動作畫面，「零替身」由演員真人上演。戲中除了飾演弟弟姜桐豪的朱軒洋、哥哥姜秀宇的范少勳。其他演員早於2017年10月在全台灣公開招募，挑選出一批真正的籃球員出演，可見製作的認真。故事圍繞草根出身的兩兄弟，為了籃球走上不同的道路，最後二人在決賽中碰頭較量，兄弟情、爭勝心、沒有雜念私心為勝利而戰，《下半場》展現出的是曾經的你和我。

哥哥姜秀宇（范少勳飾）、弟弟姜桐豪（朱軒洋飾）分別效力不同球隊，哥哥甚至是聽障球員。（《下半場》Instagram）

零替身上陣「實戰」的熱血電影（按圖放大）：