【新冠肺炎】爵士控衛米曹確診　消息指高拔亂摸隊友物品惹禍

爵士中鋒高拔確診新冠肺炎（又稱武漢肺炎）後，NBA即時宣布無限期停擺比賽。該支猶他球隊其後又有第迪利「中招」，但隊內疫情似乎有失控跡象，NBA知名記者Adrian Wojnarowski爆料，陣中控衛米曹（Donovan Mitchell）亦已確診新冠肺炎，更有報道指，米曹確診前，曾到訪當地高中籃球隊。

Adrian Wojnarowski於twitter發文：「有聯盟消息人士表示，爵士球星米普接受檢測，已得出陽性反應結果。爵士球員指出高拔在更衣室內隨意接觸隊友及他們的物品已有一名爵士球員確實。」爵士早前已宣布有另一名球員確診，但未有公布名字。

NBA名記指米曹確診武漢肺炎。（Getty Images）

爵士過去10日曾與騎士、紐約人、塞爾特人、活塞及速龍作賽，速龍已緊急安排球隊及有分隨行的職員接受檢測，聯盟亦已要求這些球隊的球員自我隔離。NBA在得知高拔確診後，即時叫停比賽，並宣布停擺賽季，現時NBA常規賽仍有總共259場比賽需要舉舉行，聯盟發言人指「在停擺期間會決定下一步應對新冠肺炎的措施」。

高拔視武漢肺炎疫情問題如兒戲，早前於記者會上亂摸咪高峰及記者電話、錄音筆。（YouTube截圖）