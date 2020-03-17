【新冠肺炎】米曹確診後首開腔　要原諒高拔需時　願大家一切安好

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）蔓延到美國，早前爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）及爵士米曹（Donovan Mitchell）成為最初兩名確診者。米曹最近接受訪問，指病毒未有發作，「連病的感覺也沒有」，又透露自己隔離期間只可看自己的舊比賽精華。

米曹接受美國廣播公司的《Good Morning America》訪問，表示自己需要一點時間才能原諒高拔。該名法國中鋒是NBA首名確診新冠肺炎（又稱武漢肺炎）的球員，因為未有認真看待疫情被口誅筆伐，日前連忙道歉。

高拔視疫情如兒戲，最後向公眾道歉。（美聯社）

「很慶幸他沒大礙，我也很慶幸自己一切安好。」米曹說。需要時間原諒高拔，那二人這段時間有否聯絡？這名明星級控衛未有回答，但就看到高拔上載報平安的短片。米曹又指上周確診至今，仍未有出現任何病徵：「我沒有任何病徵，連病的感覺也沒有。如果外界不知道我生病的話，我還可以上街呢，根本沒有人會知道。這是病毒最可怕的地方，你可以看起來沒有事，但你不知道你跟誰在對話。」米曹父親為美國職棒（MLB）紐約大都會的高層，日前亦都接受檢測，結果呈陰性。

米普指自己沒有感到病發，暫時一切都安好。（美聯社）

米曹透露自己現時只可看舊比賽片段，反而更想打波（美聯社）

為鹽湖城貧窮兒童提供膳食

米曹指自己在隔離治療期間，只能看自己的舊比賽精華，但這樣做「更令自己想念球賽」。米曹亦宣布自己與鹽湖城的Granite學區合作，為10400名貧窮兒童在停學期間提供膳食，爵士表示該校區有88間學校，多數都是小學。「我想現時對低下階層的家長一定會擔驚受怕，我希望可以讓他們安心一點，讓他們明白像如我這樣的人會全力幫助他們。」米曹。

勇士控衛史堤芬居里及妻子Ayesha亦宣布與奧克蘭的食物銀行合作，為該市的過百萬名學童提供膳食。不少球員亦表示會捐錢幫助受聯盟停擺影響的球場員工。

現時除了高拔及米曹外，活塞大前鋒活特（Christian Wood）早前亦證實確診，他於上周對爵士一仗落場。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）