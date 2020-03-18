【新冠肺炎】杜蘭特等4籃網球員確診　湖人曾對戰全隊隔離驗病毒

NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）等4名布魯克林籃網球員確診新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎），一星期前曾跟籃網對戰的洛杉磯湖人，隨即要求陣中球員自我隨離。最新消息指，球隊周三將為全隊球員進行新型冠狀病毒測試。

杜蘭特的新型冠狀病毒檢測結果呈陽性，他透露自己現時感覺良好，「所有人都要小心注意，好好照顧自己和隔離，我們一定會捱過疫情的」。

除了杜蘭特外，他效力的籃網隊（Brooklyn Nets）亦有另外三名球員確診，球會發聲明指，一名球員出現病徵，其餘三人則沒有任何徵狀。現時他們已經接受隔離，並由隊醫留意情況。

猶他爵士明星中鋒高拔（Rudy Gobert）3月11日確診新冠肺炎，NBA隨即宣布無限期停擺。湖人3月10日才跟籃網對戰，杜蘭特等4人「中招」後，湖人立即要求所有球員自我隔離，並在周三進行病毒測試。

籃網4人確診，湖人一星期前曾對戰（按圖進入）

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新冠肺炎確診籃球員（按圖進入）

目前美國的確診數目為6223宗，比前一日增加1560人，當中包括首次確診的西維珍尼亞州，意味美國全國失守。另外全國新增17人喪生，死亡人數升至103人。

而籃網所在紐約州則是美國疫情最嚴重的地區，當地有超過1500宗病例，其中814宗是在紐約市錄得。

至於湖人身處的加州，政府醫院因測試劑短缺，拒絕為沒有病徵人士進行新冠肺炎病毒測試，私家診所則不設限制，但仍被建議應優先讓患病人士檢測。同以加州為基地的薩克拉門托帝王和金州勇士，便因測試劑短缺未能為陣中全部球員測試。

運動界其他新冠肺炎確診個案（按圖進入）