【新冠肺炎】不滿特朗普掀排華情緒　林書豪暴怒直斥種族歧視

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在亞洲大規模感染，近月甚至蔓延至歐美，美國總統特朗普（Donald Trump）更宣布全國進入緊急狀態。不過，由於近日中、美就病毒源頭引起激烈討論，特朗普更首次公開使用「中國肺炎」（Chinese virus）一詞，這名稱令美籍華人球員林書豪不滿，更直指特朗普此舉屬掀起種族歧視。

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）自去年尾在亞洲大規模爆發，近月甚至蔓延至歐美，疫情席捲全球，意大利疫情未見緩和，確診及死亡數字不斷急劇上升。美國同樣受疫情影響，截至目前為止確診逾5587宗、死亡病例超過100宗。感染範圈甚至牽連至體壇，單是NBA已錄得7宗確診，當中包括杜蘭特（Kevin Durant），NBA目前尚在停擺賽季，以減低球員、球迷感染的機會。

籃網今天宣布球星杜蘭特以及3名隊友確診新冠肺炎。（Getty Images）

確診新冠肺炎運動員圖輯

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美國疫情加劇嚴重，總統特朗普不時出席記者會以及Twitter發表言論，近日他在一條Twitter貼文中稱呼肺炎為「中國病毒」（Chinese Virus），引起一直關注排華議題的前NBA球員林書豪留意。林書豪明顯對特朗普的言論非常反感，令他於網上憤怒反擊特朗普散播種族歧視仇恨：「我希望你同樣能夠大力支持那些因為病毒管理不善而受苦的人，當中包括被你的種族歧視主義影響的人。」

林書豪隨後表示他不想再聽到有關於「德國麻疹」、「西班牙流感」之類的稱呼，他絕不會亂說病症名字的由來：「我很清楚華裔美國人每天受到怎樣的威脅和人身攻擊，這些排華信息只會帶來更多仇恨。」林書豪認為大家共同敵人是病毒，呼籲大家要勤洗手，保持與人群的距離，要認真看待疫情，堅信「信念」、「希望」和「愛」依然存在。

林書豪網上反擊特朗普（按圖放大）：

不過，當林書豪看到有網友回應其實在特朗普之先，主流媒體均用「武漢肺炎」來報道，令他不禁暴怒反問用正名稱呼是否很困難：「你能坦白告訴我當中絲毫沒有包含反華情緒在內嗎？你能如實告訴我亞洲人每天在美國受到不公平的人身攻擊嗎？以新冠肺炎或是COVID-19來形容真的很困難嗎？」林書豪最後強調長此下去，大家只會繼續在病毒危機之中，玩着一個名為「指摘」的遊戲而矣。

林書豪憤怒反擊網友。（Twitter截圖）