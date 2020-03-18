【新冠肺炎】杜蘭特確診掀球壇關注　勇士、快艇、帝王人人自危？

由於新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐全球，昔日助勇士拿下兩座NBA總冠軍、今季轉投籃網的杜蘭特（Kevin Durant）今天宣布確診，再次震驚國際球壇。至於前東家勇士處境亦並不明朗，教練卡爾（Steve Kerr）大嘆加州檢測病毒試劑不足，未能為全隊檢驗。

由於上周中爆出爵士高拔（Rudy Gobert）為首名NBA球員確診新冠肺炎，故即時停擺賽季，減少球迷聚集以及球員間感染病毒的機會。其後，球壇繼續陸續出現新增的確診個案，包括高拔爵士隊友米曹（Donovan Mitchell）、活塞球員活特（Christian Wood）以及現在養傷的籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）及其3名隊友，共7名球員，這亦令籃網上一場對手湖人需全隊接受病毒檢驗。

籃網今天宣布球星杜蘭特以及3名隊友確診新冠肺炎。（Getty Images）

新冠肺炎確診運動員圖輯（按圖放大）

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對於目前新冠肺炎蔓延至NBA球壇，勇士教練卡爾對疫情非常關注，除了需要密切留意球員狀況，更因他的兒子Nick為公共衛生碩士，就讀期間曾學習大流行病，故此卡爾對病毒的影響頗為了解。「我們現在的醫療保健系統不勝負荷是最可怕的。」卡爾早前向記者分享他從兒子口中得知的資訊，這位教頭不免擔心球員們的健康安全，皆因勇士身處的三藩市為西岸疫情重災區之一。

對於目前疫情肆虐，加上加州政府現行不現病癥不能檢測，卡爾顯得憂心。（Getty Images）

惟目前加州甚至全美檢測試劑供不應求，勇士球員甚至教練團至今仍未能進行全隊檢測，令卡爾非常憂心：「這令人感到沮喪，但事實確實如此，我們的處境和所有人一樣。在加州以至很多地區，要找到檢測試劑非常困難。」

同處加州的湖人隊由於最後與籃網對戰，在杜蘭特在內4名籃網球員確診後，全隊已立即隔離並準備檢測病毒。（Getty Images）

在病毒面前，人人平等，勇士以及同處加州的快艇、帝王隊與普通市民一樣，一天未出現病癥均不能進行病毒檢驗測試，就連勇士總經理邁亞斯（Bob Myers）大嘆無奈：「我們已被告知試劑是供不應求，我們跟市民一樣沒有特權。醫生現在通知我們要自主隔離，不與他人互動，因為加州現行政策是不檢測沒有癥狀的人。」

不過勇士、快艇、帝王這3支加州地區球隊則仍在觀望中，畢竟未現病癥未能檢測。（Getty Images