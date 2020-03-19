【NBA】杜蘭特等4籃網球員確診全隊驗病毒惹眾怒　特朗普同聲討

NBA球隊布魯克林籃網公布陣中4球員確診，球星杜蘭特（Kevin Durant）自認為其中一人。球隊出現新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）確診群組，出錢安排球員到私家診所檢測，不料先後被紐約市長和美國總統特朗普抨擊。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在Twitter轉載籃網四球員確診相關新聞，並留言稱：「我祝願他們早日康復，但恕我直言，當有重症病人仍在等待測試的時候，NBA球隊不應安排全部人進行對COVID-19病毒進行測試。」他還表示：「病毒測試不應該成為有錢人專利，而是應該讓病者優先。」

當有記者問及美國總統特朗普對運動員進行新冠肺炎病毒測試的看法，他先是耍太極說「你應該去問他們（運動員）」，但當傳媒追問那是否應該發生，特朗普回應說：「不應該，我認為不應該發生。」但他隨即打圓場稱，「生命有時就是這樣，間中會發生這種事，我也發現有些人很快便可進行測試。」

紐約市長白思豪批評NBA球隊進行病毒測試

We wish them a speedy recovery. But, with all due respect, an entire NBA team should NOT get tested for COVID-19 while there are critically ill patients waiting to be tested.



Tests should not be for the wealthy, but for the sick. https://t.co/7uQlL3zc7Z — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 17, 2020

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籃網為全隊測試解畫

事緣NBA多支球隊分別為陣中球員進行新冠肺炎病毒測試，引起公眾不滿。皆因病毒測試劑數量有限，不少人認為一眾NBA球星進行測試的人數比例，相對社會大眾不合比例地高，有剝奪重症或有需要的病人珍貴測試機會之嫌。

NBA總裁施華（Adam Silver）美國時間周三晚向傳媒表示，已有8支NBA球隊為陣中全部球員完成新冠肺炎病毒測試。同日紐約市長白思豪和美國總統特朗普分別對此舉作出上述批評。

針對外界批評，籃網發聲明強調球隊「通過私人公司取得測試劑，並由球隊自行付款，因為我們不想對公共醫療資源構成影響」。「通過測試結果，我們可以立即採取預防措施，嚴格隔離確診球員。」球隊解釋，「如果等待球員出現病徵才做測試，他們會對家庭、朋友和公眾帶來風險。我們希望如此一來，可以關注到有需要人士緊急需求之餘，也可以由自身做起，阻止病毒擴散以拯救生命。」

新冠肺炎確診籃球員（按圖放大）

新冠肺炎其他確診運動員（按圖放大）