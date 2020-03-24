【新冠肺炎】76人及NHL球隊全職員工需減薪　疫情影響改為4天工作

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）蔓延全球，大部分運動比賽都需要延期或取消，令到不少人生計大受影響。 NBA球隊76人及NHL（美國冰曲聯賽）新澤西魔鬼的班主團宣布，員工需要減薪以及改為4天工作，可見這個於中國武漢病發的疫病影響極大。

76人及魔鬼班主團Harris Blitzer Sports & Entertainment，於聲明指由於聯賽長期停擺，「為了可以在下裁員的情況下，繼續維持球會運作」，將會要收月薪的全職員工減薪，工作日數改為4日。

NBA無限期停賽，全聯盟都大受影響。（Getty Images）

據了解，減薪會於下個月全面舉行，年薪高於5萬美元以上的員工會受到影響，7萬或以上的員工或需減薪20%，有指會向合約性質聘請的文職員工，亦有可能需要接受減薪。聲明又指Harris Blitzer Sports & Entertainment會繼續致力幫助各球會所在城市的受影響民眾，與商業合作夥伴為市民提供食物及醫療物資，「一起渡過這個公眾衛生危機」。

76人班主團為了球會維持運作，需要職員減薪、縮短工時。（Getty Images）

NHL魔鬼隊與76人同屬一個班主財團。（Getty Images）

減薪行動暫定6月底完結

76人班主團今次減薪行動屬臨時性質，據悉維持到6月底，主要目的是為了減少因停擺導致的損失。76人及魔鬼的總經理、營運總監都公開表示同意球會決定，並自願減薪。《紐約時報》指，依照聯盟規例球會不能強迫總經理辦公室職員及教練團職員減薪，但76人及魔鬼的上述相關人員已被問到是否願意參加減薪。

NBA停擺，一眾基層球場員工受影響最深。（Getty Images）

美國疫情持續，NBA停擺使不少人生計大受影響，聯盟早前亦出通告知會球員，4月初會如常出糧。據了解，分12期出糧的球員在4月時就已得到9成年薪，但月薪出糧的球員，隨時有約6成薪金有機會被聯盟扣起。

NBA勞資協議有機制，讓聯盟在重大災難期間以取消比賽場數計算，扣起部分球員年薪，直到比賽重開才出糧。這個名為「不可抗力協議」（Force Majeure）的機制，更賦予聯盟終止勞資協議的權力，但暫無消息指聯盟有意啟動機制。