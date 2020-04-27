【NBA】球隊訓練場有望5月重開　僅限球員自主練習

NBA停賽近一個月，球員在家亦尋找訓練不同方法。縱使復賽日期仍是未知知數，但昨日總算有好消息。據《ESPN》報道，部分NBA球隊將在5月1日起重開訓練場館，讓球員恢復個人訓練。惟安排僅限球員自主練習，館內禁止兩人以上的任何活動。

湖人、快艇、勇士和國王等洲份並未獲放寬出門禁令，訓練場重開日期仍待公布。（Getty Images）

NBA受新冠肺炎影響，停賽近一個月，30支隊伍訓練場館亦相繼封閉，雖然NBA球員一眾家中必定擁有自家籃球架及健身器材，但設備與訓練館的仍有距離。

NBA球員們在停賽下除了家居健身，就是家照顧女兒們，如居里一樣。（instagram截圖）

惟美國傳媒《ESPN》指出，繼美國政府放寬特定地區的出門限制後，部分NBA球隊訓練將重開，但僅限個人自主練習，兩人以上的團隊活動仍被禁止。不過未獲出門禁令放寬的的地區，訓練場重開日期仍待公布，受影響球隊包括湖人、快艇、勇士和國王等都將受影響，聯盟則將與相關球隊高層再商議安排。

NBA球星於賽季停擺之日常（按圖放大）：

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占士目前多留家中減少外出，他在社交媒體上載自己居家健身片段，保持身體狀態。（instagram截圖）

NBA在出現首名球員確診後，於3月11日全面停賽，其後下令關閉球場與練習設施。儘管開放訓練設施消息傳出，但NBA仍處於無了期停賽，總裁施華（Adam Silver）也直言恢復賽季的定案安排需更長時間研究，當下先要讓球員安全地訓練。