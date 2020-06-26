【邨JUMP！】屋邨「籃」兒小故事　記載每區的籃球快樂

一般的街場「跟隊鬥波」，就是弱肉強食的環境，成王敗寇。惟屋邨街場讓一個個小朋友打發童年的小世界，擁有不用金錢的快樂。就像啟業邨籃球場的下午，充斥運球聲、腳步聲、小男生們擦身而過的汗臭味，他們怎都不會累？ 屋邨街場，就是帶著一個籃球和一瓶水，更是不少本地頂級籃球員的發跡地。「英雄莫問出處」雖老套，但就是屋邨籃球小故事的標題。

明德勇士馬廼嘏：快樂的負擔

馬廼嘏，未見其人就要先搜尋一下讀音，生怕一開口就尷尬，音讀「乃」和「古」，分別是族譜定下兼爸爸翻查字典而決定的字。「嘏，好像是解作『福』，五福臨門的福。」特別的名字屬面前這皮膚黝黑，偏瘦的男生，僅15歲說話卻感覺老成。「有好有不好」是他的對自己名字的評價，是困擾也是與生俱來的交際「小工具」。

特別的名字，是困擾也是交際的「小工具」。（羅君豪攝）

就讀佛教何南金中學中三的馬廼嘏參加《邨JUMP！》加入代表明德邨的明德勇士，只接觸籃球2年只感相見恨晚。「可能很多人都說：因為籃球才有現在自己，其實我也一樣。」他說，馬廼嘏從前只是一個達70公斤的小胖子，內向加上沒有自信，就連走在街上都只會低頭看手機，不敢和路人對到眼。回到家，比自己年長6年的姐姐總是領導的角色，久而久之馬廼嘏也習慣配合和被動。從未想過2年後的自己會長成高瘦的小伙子，在追逐籃球的期間，也找到自己的價值。

不說也看不出，馬廼嘏曾經是一個小胖子，本來籃球對他來說只是用作減肥。（羅君豪攝）

「我屋邨出身，也許是基層的關係，個性都不太愛張揚更沒有甚麼虛榮心，只知道要謙虛。」住在​油塘油麗​邨，需領​政府書簿津貼，想打籃球就跑到屋邨街場，但要騰出資源參加學校以外的籃球訓練營，對於基層家庭並非易事。幸有《邨JUMP！》的出現，為馬廼嘏帶來打球和認識新朋友的機會：「我初加入明德勇士時，和隊友都有點問題，因為他們都是同一所學校而我不是......不過我的名字讓隊友好奇，在連月來的訓練及比賽後，大家也成為好朋友。」

隻身一人成為球隊一份子，換來的有球技、自信和新朋友。

大部分的隊友都是來自同一所學校，因此一開頭要融入就成了大問題。（羅君豪攝）

+ 8 + 7 + 6

平田鳳凰 陳嘉輝 何寶駿：共同目標展望大專

內向，不擅用言詞表達自己的男生，除了馬廼嘏，何寶駿也算是其中之一。當他以「我不知道該怎麼說、我不太會形容⋯⋯」回答，旁邊的陳嘉輝總會為他說下去。

陳嘉輝和何寶駿其實個人技術不俗，但對全場比賽的概念不足，也是教練重點想要改善的問題。（羅君豪攝）

《邨JUMP！》代表平田邨的平田鳳凰隊中，有陳嘉輝和何寶駿一對「火爆」兄弟，雖然就讀不同學校的中六，但因為一次籃球訓練二人才能相知。「因為他那時候很常找我玩，後來有出來打球，也曾在觀塘泳池街場相遇，才發現我們住很近」，何寶駿一臉認真的說道。

球場上的難兄難弟，少不了爭吵、扶持、依賴和恥笑。（羅君豪攝）

認識三年除了一起打球、吃飯、逛街，還有傳染對方長水痘，「受害者」陳嘉輝笑說：「哈，也是生死之交吧。」兩人也笑說彼此長相很像，愛打球也愛研究球鞋。球場上一樣火爆，場外卻又為大家的性格互補，陳嘉輝直言：「他比較內向，不太表達自己的感情，以前很憤世，甚麼都罵，甚麼都不滿。」反而比較樂觀的陳嘉輝面對何寶駿也只能：「算啦，人都是這樣，始終要過日子，我也就會這樣說，現在他好像沒那麼憤世。」

因為一個朋友、一次比賽、一個經歷而成長和改變，所以稱兄道弟的二人一起參加《邨JUMP！》。一向少機會打5打5的賽事，二人相當珍惜，何寶駿直言：「以前打比賽如果隊友『雷』我，我會放棄或『hea』打，輸波會很頹，會罵人又會發脾氣，但現在比賽機會多，好像有改變......」陳嘉輝接話：「對上石籬霸主的一次，所以很不憤，第二場雖然他的手感不好，但出奇看到他沒有放棄，更反常地積極搶籃板。」「都是你在場上『Carry』我⋯⋯」何寶駿語罷，相視而笑。

中學生涯完結，兩人最想的是在大專籃球場上再碰頭。（羅君豪攝）

「我們都已經中六，5打5的機會少之又少，所以幸慶有參加這個比賽。」因為疫情的關係，兩人最後的學界被迫腰砍，《邨JUMP！》就是他們中學生日子中最後的賽事。「下一個目標是打大專賽事？」我問道，兩人不加思索的回應：「當然！」何寶駿希望可以入讀中文大學高級文憑，而陳嘉輝卻心儀浸會大學的副學士課程，「如果可以，做對手也是少不免。」

+ 7 + 6 + 5

雖然現時排名第7的平田鳳凰無緣決賽，但教練林俊達笑言眼前的這群男生已經有改變。從「埋班夾波」一言不合就會吵架，一失波就會埋怨，到最後數場失誤聽到一句「不要緊，再來。」不苟言笑的林俊達憶述時都笑了：「很欣慰，我想他們成長最大的一定是態度。」第一屆《邨JUMP！》經已步入尾聲，8支球隊將會在明天進行結業賽，但對於他們來說要得到的不是一場勝利，反而是過程，明德勇士教練田泳浚也發覺到學生的進步：「要學識贏輸得閒，過程中得到甚麼才是重要，從單打獨鬥，到用團隊完成一個比賽。」

教練林俊達比較不苛言笑，但說起球員讓他感欣慰的事，也由心的掛起笑容。（羅君豪攝）

教練兩人都直言自己同為屋邨出身，也了解同背景的球員，點出普遍的現象。一方面半場3打3和全場正式比賽的分別，一方面是有一種「野馬」特質。林俊達笑說：「脾氣控制方面欠缺一點，但鬥心和好勝心卻很強，教一隊就像一群野馬。」大部分的球員籃球都有基本認知，個人技術不俗，卻沒有概念全場比賽是怎樣一回事，「習慣單打獨鬥是因為半場比賽人數較少，但當有10人在場上空間所限單打的效果就和他們平時打球不一樣。」田泳浚直言。原因是就算參加學界，每年也只有3-4場比賽，但《邨JUMP！》就是一個提供實戰機會平台，林俊達更點出吸引之處：「加上設有主客場制，學生也對地方有歸屬，自然會投入。」比賽之數多，球員也獲得更多得著。

教練田泳浚笑言現在的中學生球員身形普遍偏瘦削，除了教他們技術，也會增加體能訓練。（羅君豪攝）

《邨JUMP！屋邨籃球聯賽及訓練計劃》 為公共屋邨籌組的8支屋邨青年籃球隊計劃，與建龍飛馬合作，為13至17歲的男生提供正式的籃球訓練。球員們不少都來自基層，出身屋邨，從訓練和比賽中建立自信。每個星期日都有的主客制比賽，讓球員們從大西北打遍全港 ，從實戰中成長。 8個代表屋邨包括:長康（青衣）、彩雲（黃大仙）、平田（藍田）、明德（坑口）、美林（大圍）、石籬（葵青）、安定（屯門）、天晴（天水圍）。

《邨JUMP！》第二季強勢回歸，再次掀起屋邨籃球狂熱！本年度凝動香港體育基金將擴展至二十四隊青年屋邨籃球隊！再度號召全體屋邨「籃」兒，打出身價！

13至17歲的男性，可於8月7日星期五前於凝動官方網頁上報名http://inspiringhk.org/#/inspiringHK/welldunk/scheme_introduction