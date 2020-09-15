【籃球熱話】正式宣布來季不回歸CBA　林書豪對NBA的野心與渴望

去季從NBA轉投CBA北京首鋼的林書豪，於賽季結束後返回美國休養，其新季去向一直為外界所關注。尤其是其父親在台早前為林書豪取得中華民國護照並準備入藉台灣，一切的行徑均讓球迷猜測他可能在台打球，惟林書豪今天在社文媒體上正式宣布將不會重返首鋼效力，全因「還有一個NBA夢想」。

林書豪在2010年踏進NBA舞台，他於2012年效力紐約人的亮麗表現更一時掀起「Linsanity」（林來瘋），已故湖人球星高比拜仁更曾評價「林來瘋」現象：「優異的球員通常不會突然冒出來。（林書豪）看似突然冒出來，但如果你能回過頭看看，他的球技可能在一開始就具備，可能只是被忽視。」後來林書豪先後加盟火箭、湖人、籃網及速龍等球隊，2018/19賽季他隨速龍奪NBA總冠軍，亦成為首位獲得NBA冠軍指環的華裔球員。

林書豪在紐約人時期表現出色，更一度出現「Linsanity」。（Getty Images）

經過了9個NBA賽季，林書豪去季決定轉到CBA戰場，簽下一年300萬美元簽約金（約2340萬港元）的合約，以外援身份加盟北京首鋼，可惜球隊在CBA季後賽4強止步，未能染指總冠軍。賽季結束時，外界一直關注林書豪的去向，惟他返回美國家中休息，並一度表明先好好休息再決定去向。

林書豪於2018/19賽季效力速龍，其拿下生涯首個總冠軍。（Jeremy Lin instagram）

在林書豪返美期間，不時傳出他到勇士試訓的消息，不過一直未得到證實。直到日前北京首鋼公布的的洋將優先續約名單之中沒有林書豪後，林書豪亦乘勢於今天於社交網站內親自宣布自己來季不會重返北京首鋼，形容這個決定是非常艱難：「我想直接跟你們講，我決定了今年不回首鋼打球。這是我人生中最難的一個決定。我花了四個禮拜，近來一直不能睡，每天早上四、五點就起床，一直在想。」

林書豪去季從NBA轉戰CBA，加盟北京首鋼。（新華社）

林書豪今天在網上宣布來季不回歸首鋼：

林書豪感謝首鋼、球迷對他的好，一直非常支持他。當他跟家人、朋友分享這個決定時，亦不禁落淚，「我需要離開中國，我哭了。因為我知道今年是那麼特別的一年，我能跟首鋼打一年，我永遠不會忘記。」天下無不散之延席，林書豪還是有一個不能忘記的NBA夢想：「我最後還是有一個NBA的夢想。我還有時間可以打球，我必須要去追。」言語之間，還是感受林書豪仍然想挑戰籃球最高殿堂NBA的期盼，這就是一份職業球員的野心及渴望。

林書豪放下CBA，全因他有一個不能忘記的NBA夢。（Getty Images）

林書豪生涯效力過的球隊：

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