【NBA總決賽】占美畢拿發威轟40分大三元　熱火將士用命勇挫湖人

NBA總決賽第三場，湖人今仗再取勝便「叫糊」，熱火的祖傑治及艾迪巴約繼續缺陣，主將占美畢拿挺身而出，個人獨取40分，加上隊友的努力下，熱火以115：104力克湖人，場數追成1：2。

總場數落後0：2，熱火早前傷出的祖傑治（Goran Dragic）及艾迪巴約（Bam Adebayo）繼續缺陣，主將占美畢拿繼續獨力支撐大局；「紫金軍團」則同樣由「大帝」勒邦占士及安東尼戴維斯領軍。

形勢大好的湖人在Game 3早段失誤頻頻，一度被熱火拉開11分的差距，後備入替的古斯馬及馬基夫莫里士（Markieff Morris）連環建功下，首節追至3分落後。兩軍在第二節繼續拉鋸，熱火帶4分領先優勢進入下半場。

占士賽後盛讚占美畢拿今仗表現。（路透社）

熱火在下半場依然保持優勢，惟一直未能拉開比分，維持在約10分的差距，湖人戰至最後一節一度由朗度上籃反超前，熱火今季彈起的新人希路（Tyler Herro）及「X-Factor」奧利尼克（Kelly Olynyk）連番得手再取領先。比賽餘下最後4分鐘，主將占美畢拿挺身而出，獨取8分為熱火奠定勝局，結果以115：104擊敗湖人，取得今季總決賽首勝。

占美畢拿交出40分兼「大三元」，成為NBA總決賽史上第3人。（Getty Images）

上兩場合共轟入66分的安東尼戴維斯，今場表現回落，僅攻入15分。將士用命的熱火，在占美畢拿帶領下，5人取得雙位數得分，當中包括奇兵奧利尼克及鄧肯羅賓遜分別攻入17分及13分，加上「英雄仔」希路的17分，順利為熱火扳回一城。

【熱火5人得分上雙】

祖傑治及艾迪巴約繼續缺陣，占美畢拿今仗大爆發，一人怒轟40分﹑11個籃板及13個助攻，成為NBA史上第3名球員在總決賽中取得40分「大三元」，值得一提的是JB全場未有任何一球三分試射。

安東尼戴維斯今仗表現稍為回落，僅攻入15分。（Getty Images）

畢拿在開賽前表示希望將勝利獻給缺陣的祖傑治及艾迪巴約，他履行自己的承諾領軍取勝。JB賽後表示，「三雙」與否不是重點，最重要是球隊取勝，「個人的數據對我而言並沒有意義，最重要是可以幫助球隊獲勝，而今仗我們做到了，我對賽果非常滿意，在下仗亦要再接再厲。」

勒邦占士同樣盛讚畢拿的表現，指他是永不放棄的戰士，「我十分喜愛他今仗的表現，他是球壇中最強的鬥士。熱火不會如此容易放棄，即使傷兵滿營，他們的替補同樣相當強大，我們不可以掉以輕心。」

NBA總決賽賽程，由體通天下（NBA港澳官方媒體合作夥伴）轉播：

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