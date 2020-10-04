【NBA人物】將不美好的童年化為養分　占美畢拿終找到熱火這個家

NBA總決賽剛完成了首兩戰，自稱「Underdog」的熱火共輸給湖人28分；先天的戰力、光環不足以及後天的傷患，熱火實在難以抵擋對手的攻擊。 可是這對占美畢拿（Jimmy Butler）的人生來說，只不過是微不足道的小測驗。

占美畢拿曾經被球評人批評，雖然是一位全能型小前鋒，卻被認為不是一個能獨自完成進攻的單打型球員，加上外圍火力欠奉，預期只能在NBA選秀第二輪中被選走。

畢拿用時間和實力證明看低他的人都錯了，2011年NBA第一輪第30順位獲芝加哥公牛選中的畢拿，在聯盟打滾9年，終在邁阿密找到歸宿，打入NBA總決賽。

生母的一句不喜歡他的長相就將畢拿趕出家。（網上圖片）

13歲被趕出家門

能找到一個「家」，對畢拿來說已經一切於願足已，因為13歲開始，他的字典中已經有沒有了家這個字。

「我討厭你的樣子，你滾吧！」這是畢拿生母跟他的最後一句說話。生父不詳，又被母親趕出家門，當年他才13歲。每天憂柴憂米，還居無定所只能不斷在朋友家輪流寄宿。直到畢拿在籃球場上遇到NFL（美式足球聯盟）球員Jordan Leslie，畢拿的人生才出現一點光。Jordan Leslie和畢拿不打不相識，在挑戰完對方的三分球後，就成了交心摯友，知道畢拿的狀況後邀請他回家住，一住就是幾個月。

幸好遇到好友、NFL（美式足球聯盟）球員Jordan Leslie的家庭收養。（Jimmy Butler Instagram）

雖然Lesile的家境普通，一家八口只住在兩房的單位中，但畢拿得到Lesile的家庭接納，母親Michelle更決定領養畢拿，將他視為己出。當時的畢拿只不過是一個熱愛籃球的小朋友，仍未打出成績，所以領養的決定單純就是毫無利益和計算的關係，一家人支持畢拿的籃球發展，同時也關注他的學業，教他成為一個男人。

就算沒有籃球，至少他也能成功

因為寂寂無名，也沒有在高中打出成績，畢拿只能入讀當地的社區大學，卻在每晚的比賽中轟下30至40分，突然獲得不少籃球名校的青睞和獎學金的機會。最終畢拿選讀馬凱特大學（Marquette University），一所學術型大學，這是養母Michelle的主意，為畢拿留一條後路：「我當然希望占美可以實現夢想，但萬一不行，至少他有受到良好教育。」

從被趕出家門的13歲的男孩，到擁有奧運金牌的美國隊成員，畢拿曾有千萬個理由放棄。（Getty Images）

畢拿的人生並不順遂。（Getty Images）

轉到新環境後，畢拿沒有得償所願的成為主力，讓他很是灰心，但化悲憤為汗水卻是畢拿成功之處。不是因為有機會上場才需要訓練，而是因為訓練了才有機會上場，為此畢拿花了不少時間在訓練上，終在大三那年得到機會場均交出15.7分和6.1籃板，帶領球隊打入NCAA16強。

「我從未對一個球員那麼嚴苛過，我之所以對他無情，就是因為他不知道自己的極限。」馬凱特大學教練說過，畢拿最大問題在於，他一生都活在覺得自己不夠好的陰影下。因為自己的不完美，才會想要努力，這就是在隔離泡泡房間內練運球練到讓住客投訴的畢拿。

和隊友性格不合是離隊的主要原因。（Getty Images）

和熱火不謀而合，畢拿仿佛找到了家的感覺。（Getty Images）

確認過眼神 我遇上對的人

從防守出發，2014－15球季加強進攻能力，從場均13.1分提升到20分，該年畢拿全面升級，入選全明星賽、防守二隊和最佳進步球員，更拿下公牛5年9500萬美金的合約。

逆轉了人生，但隨後因公牛改革，輾轉到了灰狼和76人。「不努力就會被社會淘汰」，這是畢拿一直信奉的，但新隊友唐斯（Karl-Anthony Towns）和韋堅斯（Andrew Wiggins）並不買賬，出身不同，有着相反的態度和性格，最終畢拿還是留不下。之後即使和76人的隊友相處不錯，卻又和教練戰術和球隊理念不一，多番轉折之下才能遇上對的「家」。

終於能在熱火找到知音人。（Getty Images）

從一開始就被看低的熱火「功臣」（按圖放大）：

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鐵血風格的熱火和畢拿不謀而合，出身草根的他遇上一班曾懷才不遇的隊友，有第二輪順位、落選新秀也有發展聯盟球員，他們就像彼此遇上知音。

互相激勵，有着相同的語言，有共同的目標，熱火就是讓畢拿最舒適的地方。在大家都不看好的情況下，以東岸第五位一路過關斬將殺入總決賽，不管結果如何，這一群別人眼中的「Underdog」都已經證明了自己。

NBA總決賽賽程，由體通天下（NBA港澳官方媒體合作夥伴）轉播：

過去十年NBA總冠軍賽戲碼：（按圖放大）

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名家心目中的總冠軍及FMVP？（按圖放大）