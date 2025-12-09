NBL｜香港金牛誓師力爭三連霸　前NBA新援亮相　楊瑞鴻盛讚新隊友

剛在南昌戰畢CBA盃的香港金牛，今日（9日）在九龍灣舉行誓師大會，為新球季壯行色。前NBA洛杉磯湖人球員美臣鍾斯（Mason Jones）首度在香港亮相，他表達來港效力的原因，港將楊瑞鴻更盛讚這名外援級數。



香港金牛今日舉行誓師大會。（趙子晉攝）

香港金牛在全國男子籃球聯賽（National Basketball League，簡稱NBL）獲得兩連霸，新賽季將由本月20日開鑼。日前剛在南昌戰畢CBA盃﹑錄得2勝2負的香港金牛，一眾職球員返港後一同出席誓師大會，同時正式公布5名新加盟的球員，當中包括前NBA球員﹑曾效力湖人的美臣鍾斯。

27歲的美臣鍾斯擁有5年NBA資歷，曾經與勒邦占士做隊友，身高1.93米的他司職後衛，曾在土耳其超級聯賽、NBA G-League 及澳洲國家籃球聯賽等地搵食。上季帶領NBA G-League 國王隊（Stockton Kings）拿下總冠軍，並榮膺總決賽最有價值球員。

金牛5名新援全數亮相。（趙子晉攝）

新加盟的美臣鍾斯，隨隊出戰CBA盃，已經對金牛隊友刮目相看，「隊友們的能力很好，大家在訓練時也是全力以赴，只要我們繼續跟隨部署，希望在新球季保持佳績，以衛冕為目標。」

從美國來到香港，美臣鍾斯決定來港效力，體驗不同文化是原因之一，「我來港只是數天時間，所有事物都很新鮮，也是我來港效力的原因，我想體驗新的文化，讓我成為一個更好的人﹑更好的球員。」鍾斯笑言自己正在學習中文，嘗試融入香港文化。

對美國與香港的籃球文化，美臣鍾斯認為東方的籃球更有愛，「這裏的籃球感覺上更有愛，更加珍惜球員，CBA的球迷很努力打氣，對我們球場上的球員也有幫助，以表現﹑成績回報他們，是我們的推動力之一。」

美臣鍾斯正學習中文，盡快融入球隊。（趙子晉攝）

香港金牛三名港將之一的楊瑞鴻，指美臣鍾斯來到球隊不久，已經看得出他的級數，「Mason（美臣鍾斯）是個不一樣的球員，從練波都看得出他的級數，他的傳球視野﹑策劃﹑控場能力，都比我們之前的外援更要強，但我們需要更多時間磨合，互相適應。」

楊瑞鴻在CBA盃有不錯表現，對四川一仗交出10分﹑5籃板﹑3助攻，新一季他希望爭取更多上陣機會，「我在新球季盡力爭取教練的信任，取得更多上陣時間，讓球迷看到，其實香港球員與內地球員都沒有大分別。」

金牛港將楊瑞鴻新球季希望爭取更多上陣時間。（趙子晉攝）

NBL新賽季在12月20日開鑼，至今仍未公布賽程，因香港金牛仍未落實主場地點，金牛總經理孫欣偉表示，至今仍在找場地，再度排除在修頓出賽的可能性，將於紅磡香港體育館﹑啟德體育園及荃灣體育館，3個由FIBA認可的場館中選擇，有好消息將向大家公布。孫欣偉指，香港金牛已敲定今季的陣容，將不會再有新兵加盟，孫欣偉透露球隊曾向不同外援招手，當中包括韋斯保克（Russell Westbrook）及韋迪（Dwyane Wade）。

金牛總經理孫欣偉。（趙子晉攝）