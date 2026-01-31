NBL｜香港金牛再添荃灣主場常規賽　4場優惠套票2月1日起發售

NBL香港球隊香港金牛因為灣仔修頓室內場館不符賽會要求，今季只得7場主場賽事在香港上演，其餘移師深圳福田。會方不斷向政府爭取，今日宣布再有3月10日對湖北文旅的常規賽在荃灣體育館舉行，今季4場荃灣主場賽事的套票明日起以優惠價發售。



NBL規定比賽場地的底線緩衝區需達兩米，但修頓未符合規定，有關方面又未能安排其他場館長期作為金牛的主場，導致金牛只能移師深圳福田。幾經爭取，今季有7場常規賽分佈於啟德體藝館及荃灣體育館，如今再有多一場賽事在荃灣體育館上演。金牛亦推出餘下4場荃灣主場比賽的套票，方便球迷觀戰。套票明日（2月1日）起以75折於POPTICKET發售，優惠期至2月15日；至於2月及3月各場賽事的荃灣主場單場門票，會於2月16日起分階段以原價公開發售。

香港金牛荃灣主場賽事。（公關提供）

香港金牛NBL荃灣主場賽程

2月24日 香港金牛 vs 合肥狂風

2月26日 香港金牛 vs 安徽皖江龍

3月10日 香港金牛 vs 湖北文旅

3月17日 香港金牛 vs 張家口體文旅

香港金牛NBL荃灣主場套票票價

Zone A：$1140（原價$1520）

Zone B：$840（原價$1120）

Zone C：$540（原價$720）

香港金牛NBL荃灣主場套票開售日期及購票平台

日期：2月1日中午12時至2月15日晚上11時59分

購票平台：POPTICKET