學界籃球精英賽｜男拔協恩衛冕　葉鴻輝顏卓彬自身經歷勉勵小球員

拔萃男書院與協恩中學衛冕學界籃球精英賽，小球員的熱血不禁令人重拾青春回憶。港足門將葉鴻輝及隊友顏卓彬擔任開幕嘉賓，奧運兩金得主張家朗與「女飛魚」歐鎧淳亦是座上客，兩名港足成員以自身經歷勉勵學生，追夢不只講求熱愛，過程更要堅持付出，方能達成目標。

攝影：夏家朗



學界籃球精英賽。（夏家朗攝）

男拔在決賽以53：47力克裘錦秋中學（葵涌），成為精英賽自2015/16年度改制後首間衛冕的男子組隊伍，亦以8次成為精英賽封王次數最多的學校。女子組方面，協恩中學大熱締造11連霸，她們於決賽以72：43擊敗英華女學校。張振興伉儷書院及拔萃女書院則分別奪得男、女子組季軍。

學界賽場無比熱血，吸引4名港將現身觀戰，葉鴻輝及顏卓彬更擔任開幕嘉賓，並以自身經歷勉勵一眾學生。葉鴻輝提到，學生時代向老師說要立志做職業足球員，老師卻不看好，「夢想從來不只是喜歡就足夠，而是需要勇敢為自己訂立目標，即使面對質疑，仍然願意堅持付出，一步一步實現階段性目標，最終走向屬於自己的夢想。很多事情，如果不嘗試，永遠不會知道結果。」

顏卓彬則以港隊作客孟加拉一場關鍵賽事作例子，分享團隊在逆境中仍然堅持爭勝的經歷：「作為運動員，狀態難免有高低起伏。真正重要的是在狀態不理想時，團隊仍然保持鬥志，繼續相信彼此，並堅持朝目標前進。能夠走到今天，每一步都來之不易。我希望同學在追尋夢想的路上，能夠時刻保持鬥志，以不屈不撓的精神勇往直前。」

