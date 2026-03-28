NBL季後賽｜香港金牛鬥江西鯨裕清酒爭入決賽 主場門票今起發售
撰文：普利森
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香港金牛在NBL季後賽三連霸之路繼續進發，直落兩場淘汰鹽南科蘇雄獅殺入4強後，將與江西鯨裕清酒爭入總決賽，4月2日率先作客，4月5日及7日分別於深圳福田及荃灣體育館主場迎戰對手，球會今日公布售票詳情。
Game 2售票日期及時間：3月28日12:00至4月2日晚上21:00
比賽日期
比賽時間
比賽地點
票價（人民幣）
4月5日（日）
19:30
深圳福田體育公園體育館
¥3000、¥180、¥80
Game 3售票日期及時間：3月30日12:00至4月7日21:00
比賽日期
比賽時間
比賽地點
票價（港幣）
4月7日（二）
19:30
荃灣體育館
$3000、$380、$280、$180、$80（傷健人士及陪同者）
Game 5（如有）售票日期及時間：4月11日12:00至4月13日21:00
比賽日期
比賽時間
比賽地點
票價（人民幣）
4月13日（一）
19:30
深圳福田體育公園體育館
¥3000、¥180、¥80
購票平台：大麥小程序（深圳主場）、POPTICKET（荃灣主場）
日期
時間
地點
Game 1
4月2日（四）
19:30
贛州體育中心體育館
Game 2
4月5日（日）
19:30
福田體育公園體育館
Game 3
4月7日（二）
19:30
荃灣體育館
Game 4（如有）
4月10日（五）
19:30
贛州體育中心體育館
Game 5（如有）
4月13日（一）
19:30
福田體育公園體育館
註：採五場三勝制；客場地點、時間為暫定賽程，一切以聯盟最終公布為準