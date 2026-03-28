NBL季後賽｜香港金牛鬥江西鯨裕清酒爭入決賽　主場門票今起發售

香港金牛在NBL季後賽三連霸之路繼續進發，直落兩場淘汰鹽南科蘇雄獅殺入4強後，將與江西鯨裕清酒爭入總決賽，4月2日率先作客，4月5日及7日分別於深圳福田及荃灣體育館主場迎戰對手，球會今日公布售票詳情。



香港金牛Vs江西鯨裕清酒主場賽事售票詳情（所有門票售罄即止） Game 2售票日期及時間：3月28日12:00至4月2日晚上21:00 比賽日期 比賽時間 比賽地點 票價（人民幣） 4月5日（日） 19:30 深圳福田體育公園體育館 ¥3000、¥180、¥80 Game 3售票日期及時間：3月30日12:00至4月7日21:00 比賽日期 比賽時間 比賽地點 票價（港幣） 4月7日（二） 19:30 荃灣體育館 $3000、$380、$280、$180、$80（傷健人士及陪同者） Game 5（如有）售票日期及時間：4月11日12:00至4月13日21:00 比賽日期 比賽時間 比賽地點 票價（人民幣） 4月13日（一） 19:30 深圳福田體育公園體育館 ¥3000、¥180、¥80 購票平台：大麥小程序（深圳主場）、POPTICKET（荃灣主場）

香港金牛Vs江西鯨裕清酒賽程 日期 時間 地點 Game 1 4月2日（四） 19:30 贛州體育中心體育館 Game 2 4月5日（日） 19:30 福田體育公園體育館 Game 3 4月7日（二） 19:30 荃灣體育館 Game 4（如有） 4月10日（五） 19:30 贛州體育中心體育館 Game 5（如有） 4月13日（一） 19:30 福田體育公園體育館 註：採五場三勝制；客場地點、時間為暫定賽程，一切以聯盟最終公布為準

NBL季後賽準決賽｜香港金牛Vs江西鯨裕清酒，荃灣體育館座位表及票價。（公關提供）

NBL季後賽準決賽｜香港金牛Vs江西鯨裕清酒，深圳福田體育公園體育館座位表及票價。（公關提供）