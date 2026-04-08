NBL季後賽｜香港金牛闖總決賽 首兩場主場賽事啟德體藝館上演
撰文：普利森
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香港⾦牛在今季NBL季後賽成功擊敗江⻄鯨裕清酒，連續兩圈系列賽以橫掃姿態晉級總決賽。雖然總決賽對⼿尚未落實，不過香港⾦⽜今⽇率先公布總決賽主場安排，希望球隊能全⼒向「三連霸」⽬標進發。
雖然總決賽對⼿尚未落實，惟香港⾦⽜今⽇率先公布總決賽主場安排，當中有三場主場賽事將於香港上演。其中⾸兩場主場賽事將再度落⼾啟德體藝館，如系列賽需戰⾄決勝第五場，則會移師荃灣體育館舉⾏壓軸⼤戰。
金牛總決賽對手將是合肥狂風與上海⽞⿃的勝⽅，⽬前上海⽞⿃於系列賽暫以場數2：1領先，不過總決賽⾨票將於短期內正式發售，相關購票詳情及安排將稍後公布，球迷請密切留意官⽅渠道最新消息。
場次
日期
時間
地點
Game 1
4⽉16日（四）
19:30
待定
Game 2
4⽉19⽇（⽇）
19:30
啟德體藝館
Game 3
4⽉21⽇（⼆）
19:30
啟德體藝館
Game 4（如有需要）
4⽉24⽇（五）
19:30
待定
Game 5（如有需要）
4⽉27⽇（⼀）
19:30
荃灣體育館
註：採五場三勝制；作客地點、時間為暫定賽程，⼀切以聯盟最終公布為準