NBL季後賽｜香港金牛闖總決賽　首兩場主場賽事啟德體藝館上演

香港⾦牛在今季NBL季後賽成功擊敗江⻄鯨裕清酒，連續兩圈系列賽以橫掃姿態晉級總決賽。雖然總決賽對⼿尚未落實，不過香港⾦⽜今⽇率先公布總決賽主場安排，希望球隊能全⼒向「三連霸」⽬標進發。



雖然總決賽對⼿尚未落實，惟香港⾦⽜今⽇率先公布總決賽主場安排，當中有三場主場賽事將於香港上演。其中⾸兩場主場賽事將再度落⼾啟德體藝館，如系列賽需戰⾄決勝第五場，則會移師荃灣體育館舉⾏壓軸⼤戰。

金牛總決賽對手將是合肥狂風與上海⽞⿃的勝⽅，⽬前上海⽞⿃於系列賽暫以場數2：1領先，不過總決賽⾨票將於短期內正式發售，相關購票詳情及安排將稍後公布，球迷請密切留意官⽅渠道最新消息。