葵芳籃球場翻新揭幕　翁金驊鄭錦興陳詠琛三代球員喚起街場記憶

不少香港籃球街場近年因為私人商業機構的計劃而得以翻新，繼去年粉嶺華心商場主場之後，葵芳廣場的籃球場最近亦在全面翻新後正式揭幕。



葵芳廣場的籃球場翻新後，於日前揭幕。（普利森攝）

葵芳廣場籃球場是Sun Life永明與Beyond Sport基金會合作的「Hoops+Health」社區籃球計劃的其中一個翻新街場，今月25日正式揭幕，邀請了三代香港籃球員翁金驊、「港版流川楓」鄭錦興及女籃新星陳詠琛出席儀式，三個不同時空、不同背景的球員，一起分享街場回憶，從街場與香港籃球的變遷中，找到籃球與社區的連結。

翁金驊：專業硬件配套成就社區主場

前香港籃球隊名將、綽號「傳奇亞洲三分王三分神射手」的翁金驊縱橫本地球壇逾三十載，回想昔日資源匱乏的年代，街場籃球是低消費娛樂：「以往我們打籃球，因為希望累積更多對打經驗，因此順利成章落街場同人鬥。加上以前家境並不富裕，街場籃球變相成為一個低消費娛樂，一打就是數小時。」

翁金驊（左）與鄭錦興（右）兩代本地著名籃球員，大談過往打街場的經歷。

卜公花園曾是「翁sir」其中一個留下不少汗水的街場，當時打街場是一種純粹的硬碰硬，沒有室內場的舒適，然而看着如今粉飾一新、充滿活力色彩的葵芳主場，他感受到時代的轉變。「現在的小朋友幸福好多了，看看這美麗的球場，更有不同『打卡位』。」翁sir認為，改善環境是吸引年輕人回流街場的關鍵，「只要硬件配套做好，街場依然是香港最親民的運動空間」。

鄭錦興：從熱血勝負到親子時光

正值壯年的鄭錦興，心境轉變或許是最能觸動「夾心世代」的共鳴。他笑言，過去在街場打波是為了生存：「以前落街場，心態是『不能輸』，一輸了便需在場邊苦等45分鐘，因此我們總是抱持必勝的決心。」然而籃球對他而言已從「戰場」昇華為「連結」，現在的阿興少了當初「打到熄燈」的狂熱，卻多了幾分對生活的感悟，他現在更樂於與三五知己在場上閒談，或是攜同仔仔一同享受親子時光：「現在打街場更多為見朋友，之後一齊食餐飯；有時我亦會帶同囝囝甚至小狗一起，享受下親子時光。」

陳詠琛認為，街場文化具有其不可替代的獨特魅力。

陳詠琛：街場隱藏不少高手

對於新生代球員陳詠琛而言，街場文化具有其不可替代的獨特魅力。「起初我只是與朋友享受籃球的樂趣，但漸漸發覺街場內隱藏不少高手，在街場與男性球員對抗，能有效提升我的競技水平。」她強調，室內球場環境舒適，但街場那種揮灑汗水後與球友互動的氛圍，是室內環境無法複製的。「不過，我也觀察到時代的變遷，相比起過去，現在的球員對於犯規的界定似乎較為在意，而過去街場那種即使碰撞也不輕易叫犯規的『硬朗』拚搏精神，亦是值得新一代傳承的寶貴文化。」

「Hoops + Health」社區籃球計劃

「Hoops + Health」社區籃球計劃從翻新球場開始，為社區建立長遠的健康支援系統，過去3年擴展至香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南及新加坡等。以香港為例，計劃每周為80名青少年舉辦免費籃球工作坊，加上其他活動，自2023年啟動以來，本地受惠人數已累積超過3500人。

計劃進入新一年度，將為籃球培訓注入健康教育元素，並持續舉辦教練工作坊，希望發展出各方共同參與的健康生態圈。