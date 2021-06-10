籃球︱石籬開親子適用「矮框」新場　劉芳盈盼給小球員更多自信

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-06-10 19:53

近年街場的設計愈來愈講究，讓籃球場的價值不只在籃球上。 今日（10日）Nike舉行「石籬GRIND主場」開幕禮，除正規籃球場外，也邀請一眾小朋友試用親子籃球場，其中女甲偉邦球員劉芳盈出席指導，直言自己打籃球這樣麼久，升大學後才第一次「落街跟隊」。

「石籬GRIND主場」位於石籬商場天台，將天台籃球場翻新，除正規球場也設有親子適用的籃球場、供小朋友使用的「矮框」。

劉芳盈示範舉手可碰籃網，雖然原意是為了讓小朋友從入球獲得更多滿足感，但想必會有很多籃球人前來「入樽」打卡，也更容易損壞，她坦言自己最擔心：「大家要記得這個場設計是為了讓小朋友發掘更多樂趣，但也要大家懂得珍惜。」

劉芳盈認為大家就算要「打卡」都要好好珍惜設施。（張倩儀攝）

▼ ▼ ▼點圖細看石籬新場 ▼ ▼ ▼

+ 17 + 17 + 17

近年小朋友投入籃球方法愈來愈多，不管是球場、訓練班也漸趨普及，劉芳盈笑說自己小時候是跟着哥哥到家附近的籃球場拍波：「一定射唔到波，哥哥用7號波，超級重，（射波）永遠和籃框有很大的距離。」親子場的籃框正正是一個給小朋友信心的存在，距離入球不再那麼遠，也可以保持小球員的興趣。

除了球場本身，天台的景色也是一大「打卡」的重點。（張倩儀攝）

不過說起自己的街場經歷，劉芳盈就靦腆一笑，隨即自爆：「我到大學時才第一次落街場跟隊。」因為怕受傷，所以過去在協恩六年都不准打街場，直到升上大學才首嘗街場滋味。「所以街場對我來說就是練球，不過跟隊是挺有趣的。」能「Freestyle」地選擇對抗或是試新招，大概是劉芳盈以往練球沒有的新鮮感。

球場地面以二萬對回收運動鞋製成的Nike Grind鋪設，並加設親子籃球場和「矮框」供小童使用。球場印上插畫家James Jarvis的圓形公仔，增添更多童趣。除了地面設計是一大「打卡位」外，抬頭一看藍天白雲也更是影打波靚相加分的背景。