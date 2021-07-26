從屋邨打到修頓　屯門沙田「籃」兒《邨Jump！》譜寫熱血故事

由屋邨街場走入籃球聖地，「瀝源飛俠」和「安定猛牛」各有故事，但踏入修頓只有一個目的，就是把冠軍指環帶回家。

經過9個月的訓練和比賽，《邨Jump！》終在周六（24日）於修頓室內場舉行冠軍爭霸戰。金盃賽中，屯門區安定猛牛以57：55小勝大灑「三分雨」的沙田區球隊瀝源飛俠，捧走冠軍同時，也感受了香港籃球殿堂的氣氛。



24支來自各區屋邨的球隊，每隊都經歷過共29節訓練及18場比賽，最終由安定猛牛及瀝源飛俠脫穎而出，晉身金盃賽決賽。決賽初段安定猛牛迅速入局，隊長鄭偉鏗領軍一度打出9：0的攻勢。反觀瀝源飛俠主力文佐鳴開賽不久即扭到腳踝傷出，情況雪上加霜，直到鄺港杰上籃破蛋，球隊漸見回勇。

文佐鳴經急救員包紮後堅持上場，瀝源飛俠更開啟「三分雨」模式，由落後13分力追至第三節僅落後4分。文佐鳴第四節再射入兩球三分波，蔡展衡亦有一球三分波進帳，但安定猛牛也不能小覷，畢鈞皓及黃俊豪內外發炮，為賽事牽起一段小高潮，面對瀝源飛俠的「三分雨」，球隊眾志成城，最終以57：55小勝，贏得金盃賽冠軍，戴上冠軍指環。

「瀝源飛俠」和「安定猛牛」由屋邨場打入修頓，歷時半年。（梁鵬威攝）

兩隊打入修頓這個籃球聖地，機會難逢。（梁鵬威攝）

負傷上陣珍惜修頓打球機會

全場射入六球三分，其中一球還是遠程的「Logo Shot」，文佐鳴為今場掀起一波又一波驚喜，也為球隊帶來希望。完場一刻，他一瘸一拐走向場邊席地而坐，忍不住落淚。

文佐鳴說：「如果我沒有受傷，分數可能不會拉得這麼開⋯⋯」他不時提到自己有多渴望幫助球隊，那怕只是上場防守。眼淚是自己未能盡力的懊悔，夾雜千萬句厭棄自己的「玻璃腳」，嘀咕着：「我怎可以這麼容易受傷？」他曾於4月經歷一次「大拗」，6月才康復，豈料今場再次「拗柴」，所以負傷上陣的六球三分波，他確是盡力了。

文佐鳴第一節傷出。（梁鵬威攝）

「不過我最驕傲的，不是入了多少球三分，是自己及時調整心態。」文佐鳴首節傷出，灰心至極，因為能夠一步一步打入修頓，實在難得。「我們會記得自己來自哪裏。」由屋邨球場起步，在一次的練習中和隊友許下要打入修頓爭冠軍的願望，可惜與冠軍擦身而過。慶幸他未因此而氣餒，更揚言：「冠軍，以後還要贏一次，因為我知道努力不會白費」。

文佐鳴全場轟入5球三分。（梁鵬威攝

「屯門牛」的驕傲

文佐鳴流淚同時，球場另一端的安定猛牛激動相擁，球員合力拋起教練李旭川和隊長鄭偉鏗，皆因他在半年的17場賽事裏，累積382分成為得分王，但最令他開心的，並非獎項。

「我代表安定、代表屯門，很開心可以為屯門拿一個冠軍。」鄭偉鏗說，打入修頓前，走遍青衣、元州等屋邨籃球場，有時候還要大早出門，畢竟家在屯門，屯門公路也是出了名的繁忙。遙遠的路程好比騎牛般久，他笑說：「屯門牛？屯門常常被人說是『鄉下仔』，騎牛出城，對呀，沒有錯，『啱我』！」

鄭偉鏗為自己屯門牛的身份感到驕傲。（梁鵬威攝）

隊友拋起鄭偉鏗。（梁鵬威攝）

就讀嗇色園主辦可藝中學的鄭偉鏗，以前覺得甲一遙不可及，但因為《邨JUMP！》得到教練賞識而嘗試挑戰乙組。「現在我想到更高級別的賽事接受挑戰！」他打趣的說：「不過現在只是萬里長城的起點。」

在修頓贏一個冠軍，帶走第一隻冠軍指環，鄭偉鏗對以後的籃球路充滿信心。

目標達成。（梁鵬威攝）

凝動香港體育基金第三屆《邨JUMP！》現正招生，目標擴展至36支青年屋邨籃球隊，更會加入4支女子隊，由卓婷擔任女子籃球計劃主教練。有興趣的13至17歲青年，可於8月20日前於凝動官方網頁報名。



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