張家朗奧運奪金丨劍擊金牌出身球員世家　是籃球迷也是球鞋癡

「Job's not finished」高比拜仁（Kobe Bryant）曾經說過，今日（26日）再對着全世界說這一句的是今屆香港首位金牌得主，劍擊男子花劍代表張家朗。

經歷一整天，終由32強殺入決賽，再擊敗意大利劍手加羅索（Daniele GAROZZO），奪得香港在1996年後首面金牌。

原來劍擊一哥也有籃球底子，也是鞋癡，籃球迷？



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「香港劍神」張家朗大炒世界一哥﹑絕地反勝俄羅斯劍手﹑再挫捷克的祖賓尼治，一口氣殺入決賽，結果以15：11勇挫意大利名將，成為香港劍擊歷史第一人，奪走東京奧運金牌，亦是港隊今屆首面獎牌。

張家朗。（高詩琦攝）

踏上頒獎台的一刻，家朗穿著港隊隊服，最矚目的，除了是金牌，還有腳踏墨綠色「Dunk Low」。

張家朗雖然是香港全職劍擊運動員，但由於出身籃球世家，父母都是前籃球甲組球員，家朗自小就有接觸籃球，更有參加過籃球校隊。雖然最後主項家朗選擇了劍擊，但籃球仍然是興趣，不時與隊友張小倫在體院籃球場上較技，明知道不能受傷，只好小心謹慎的打打「衛生波」。

電腦上的公牛貼紙。（資料圖片）

日前，家朗和小倫就在選手村中巧遇NBA爵士球星高拔（Rudy Gobert），兩人馬上「集郵」留影，但原來家朗喜歡公牛，也鍾情洛文（Dennis Rodman），只因為他是一個做實事的人，雖然他不像「小蟲」，自己是一個內向、不愛分享內心的男生，但一樣的是做運動、打比賽不是為了出鋒頭。

張家朗曾說：「我真的好想要獎牌，好想贏。」現在是時候了。（高詩琦攝）

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籃球是他和爸媽的共同愛好，是高比拜仁還是米高佐敦（Michael Jordan）是最強？這個問題也是父子倆老是常出現的爭拗題目，全都源自運動員的好勝，就連他與爸爸到街場打籃球，一起手就要「穿針」，與爸爸「one on one」互相寸步不讓，大概都是來自父母的運動員遺傳。

紋身也是因為出戰過奧運才向爸媽「爭取」的。（資料圖片）

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除了是球迷，他也是一位波鞋迷，和一般男生一樣都喜歡收藏，特別是Air Jordan。劍擊上場時沒有機會「show」鞋，只好在日常和打「衛生波」時穿。

張家朗爸爸親筆的《張家朗關鍵字》。

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