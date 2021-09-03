陳欣汶挑戰NCAA丨協恩籃球猛將過江　兩代鐵娘子的「一殼眼淚」

早上9時，協恩中學。陳欣汶（Yannie）走上斜路到達籃球場，一見教練任明敏（Miss Yum），輕輕叫了聲：「Miss Yum。」

或許是知道來龍去脈，總覺空氣是凝住的，直到Miss Yum說：「最近練成點呀？」

一句關心卻帶點陌生的問候。

6年的師徒，Miss Yum相伴笑過喊過的日子。但這次Yannie赴美外闖，老師在過程中只參與一半，給學生保留一點空間。

「陳欣汶赴美挑戰NCAA」，一件籃球人眼中的開心事，其實是「一殼眼淚」。



年初，疫情中難得的喜訊，傳遍籃球人的Instagram：陳欣汶（Yannie）準備赴美挑戰NCAA。剛剛（8月28日），Yannie終於抵達美國，展開追夢之旅。

前協恩中學隊長，連霸6年學界「四冠后」，學界邀請賽和精英賽共包攬3次最有價值球員，苦讀考入中文大學，轉戰大專和甲組，也是港隊一員，20歲的Yannie籃球、學業兩全其美。

Kobe與我｜籃球就是不顧一切追求進步 兩師徒的協恩之道

陳欣汶外闖的決心之大，要她硬頸一次。（黃舒慧攝）

「阿Will問我：你想去外國打球嗎？」

前協恩體能教練盧永君（Will）一句，Yannie開始了趕頭班車由大埔出黃竹坑練球、日復日留守球場和健身室的生活。以能力和拼勁，Yannie在香港女籃中數一數二，能夠外闖，絕不意外。

大年初一，Yannie收到波士頓Emmanuel College女籃教練的視像來電，聽到被錄取的消息，忍不住大哭，嚇倒剛回家的媽媽。「開心到喊，又擔心到喊。」Yannie笑說。

成為香港首名獲得美國大學獎學金留學兼挑戰NCAA的籃球女將，Yannie收到上千的讚好、回不完的祝福留言和分享，卻求之不得Miss Yum的一個認同。

兩人在選址上有矛盾，也是不易解開的結。（黃舒慧攝）

一向是協恩籃球隊的模範生，Miss Yum眼中的好球員、好學生、「乖女」，可能是第一次感受到Miss Yum的失望。

「我覺得她可以有更好的選擇。」Miss Yum直接道出兩人矛盾所在。

Yannie一心想到籃球最強的國家挑戰響噹噹的NCAA；Miss Yum卻考慮更多學校、學業、環境等的因素，認為加拿大是更好的選項。

Yannie一心想到籃球最強的國家挑戰響噹噹的NCAA。（張倩儀攝）

但Miss Yum考慮更學業、環境，這可能都逆了Yannie的意。（張倩儀攝）

當然，美國或加拿大，沒有好和不好的絕對答案，但足以變成兩人之間的矛盾。Yannie說起也有些慽慽然：「我想不算是隔膜吧？但中間有點冷淡，沒有再就留學的事溝通。」明知各自的立場不會變，大家就後退一步，Yannie堅持訓練，繼續以美國大學為目標，Miss Yum也不再加把口，左右她的意願，始終影響了關係。

「我知道她為我好。」我們對坐在小花園，Yannie想起中學六年和Miss Yum無所不談，再想到過去一年的距離，她斗大的淚珠落下，勉強笑着，吐了吐舌，但仍滴濕「協力藉恩」T-shirt的衣襟。

「或許是覺得我的決定不夠成熟，但難得自己有一個明確方向，不想被任何因素影響。」和香港相比，美國籃球是另一回事，從身體強度、訓練配套，以至當地球員的堅韌程度，都是我們無法想像：「Zoom和當地教練聊天，講到球隊和籃球哲學，我很佩服他們對籃球的投入和熱誠，即便只是一件很小的事，都可以做得很仔細。由教練、幾個助教、體能教練，是一整個團隊。」Yannie堅持是想要體驗這樣的籃球，而這在香港根本無法感受。

Yannie心中的籃球，規模遠比香港可以提供的大。（張倩儀攝）

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Yannie的家人跟Miss Yum一樣，更看重當地安全問題；Yannie明白，但也知道自己不會讓步。或許能在NCAA落到名，可能打出名堂，也可能失敗，她做了這個選擇，就有心理準備：「有機會失敗，但我盡力去試，不會後悔。」

平日乖巧的她，這次想硬頸一回，Miss Yum怎會看不見？

協恩六年，沒有比賽的日子一周練三課，每課約三小時，另外午飯時間繼續練習，有晨操有晨跑；一年四大賽，訓練量無疑是倍增。脫離協恩與Miss Yum的管理，她反而為了這目標更自律。這些日子，她放棄多少籃球以外的生活，瘦瘦的身軀練成可以負重引體上升，肌力提升體脂下降，這一年，多不容易。

瘦瘦的身軀練成可以負重引體上升，肌力提升體脂下降，這一年，多不容易。（Yannie Instagram）

Yannie願意為籃球做任何事，Miss Yum怎會不知道？（張倩儀攝）

「一心想出去（打球），這是她的夢。」Miss Yum眼眶紅紅，淚在邊緣晃動，最終還是忍住不流。Miss Yum很坦白，她為Yannie選校的事傷心過、哭過，「成日都想細路可以有更好去更好的」、「是不是可以選擇更好呢」；Yannie在旁低頭聽，沒有回應，直到Miss Yum說：「最終她做的選擇，我會尊重。我知道她一直以為我氣她，但沒有。」

Yannie點點頭，微笑。

「Miss Yum就像我家人一樣，未必支持我去美國，但會支持我的夢。」她知道，因為Miss Yum就是一個認為美國不夠好，但仍會幫她調解家人關係的人。心事一口氣說完，感覺她一身輕，將積存已久的眼淚都留在協恩。

雖然Yannie最後還是決定美國，但Miss Yum仍然會支持她追夢。（黃舒慧攝）

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「條路自己揀，跪住都要捱埋佢。」話鋒一轉，Miss Yum轉頭看看Yannie，再說：「帶不到她拿一個甲組冠軍才放她走，可能是一個小小的遺憾。」引得Yannie大笑。雖然不捨這又勤力又乖的球員，球隊亦因而重整，但放手讓學生外闖，必然是最快的成長方法：「人唔喺我隔離就唔捨得㗎啦。」Yannie則在處理留學事情後，更懂Miss Yum和協恩的好：「最唔捨得你幫我plan好、準備好所有事，現在要靠自己。」

「原來溫室是我造成，準備得太好，都是我的錯。」

「唔係唔係……」Yannie急着說。

「原來溫室是我造成，準備得太好，都是我的錯。」（張倩儀攝）

「想要進一步要去看不同的世界。香港隊數少，比賽少，競爭細，Yannie懂得看到對手的長處，去模仿別人，首先要更強的對手。過程困難不要緊，就算沒有機會上場，打得很辛苦也不要怕，這是一個學習的過程。Yannie讓香港女籃球員知道，自己可以有其他選擇。」Miss Yum坦言。

Miss Yum說過，學生的成功就是自己的成功。（楊宇翹攝）

互送一份禮物。（黃舒慧攝）

就如Miss Yum所說，香港籃球競爭細，即使是她管理的協恩籃球，有時候是一座溫室，籃球路太多成功，太少失敗，也太少自主機會。外闖路不易，但Yannie本來就是一個會給自己很大壓力的完美主義者，所以，Miss Yum更擔心她面對挑戰當下的情緒。

「容易哭的，但好在會找別人聊。遇到失敗的當下，可不可以自己很堅強的處理？我覺得未必，最重要的是遇到困難時記得找我。」走到彼邦人生路不熟，如何適應生活和籃球，Yannie面前全是未知，只知發生什麼也好，背後還有Miss Yum這個人生導師。

Yannie面前全是未知，但仍有Miss Yum在旁。（黃舒慧攝）

（黃舒慧攝）

「考慮一下送不送你機，8月尾我好像很忙……」

「喔，好呀，無所謂。」兩人笑成一團。

最後Miss Yum還是出現在機場，和Yannie深深一抱，還手拍了拍她的黑色鴨咀帽，示意到美國要加油，哭得眼紅紅。

（劉芳盈提供）

（劉芳盈提供）