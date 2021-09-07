【籃球銀牌】甲一首次出現10隊對碰　兩年間轉會多促成大亂鬥

兩年，香港籃球回歸修頓，今晚（7日）將會上演停擺後的第一場男子高級組銀牌賽。

時間讓本地球壇物是人非，換個角度卻是為一直如是的甲一增加一點新鮮感；今季男子高級組銀牌看點多多，大家是時候回到球場。



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首次出現10隊

2017年12月，籃球總會表示為「提升青年球員參加高水平賽事的機會」，宣佈兩年「只升不降」，今日終於驗收「成果」。今季首次有10隊甲一球隊，雖然多出近30個機會讓球員爭取打上甲一，但會否提升籃球水平，仍為未知之數，讓人期待今季10隊互碰的戲碼。

男子高級組9月7日開賽。（資料圖片/張倩儀攝）

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賽事能讓球迷入場。（資料圖片/張倩儀攝）

「升班馬」建龍飛馬

其中由8隊增至10隊，除了有前季升班，同季以第5名完賽、由翁金驊領軍的安保漢友，還有今季首次於甲一登場的建龍飛馬。作為甲二和中級組銀牌的「雙料」冠軍，建龍飛馬由香振強掌兵，升班功臣韓天次、劉嘉榮、朱梓鎔留隊，加入前遊協球員黃偉琪和馮嘉豪補強。

今季升上甲一。（建龍飛馬IG）

首場由祟德飛鷹對安保漢友。（資料圖片）

轉會大亂鬥

停賽近兩年時間，轉會消息不斷。

耳聞許久的，例如滿貫有前季勇奪甲一冠軍和最有價值球員的蔡再懃，告別南華加盟，再加入前永倫球員方誠義和黃鎮煒，前東方球員鄧志恒，無疑劍指冠軍。另外，永倫也增加內線的強度，找來康仁福建中鋒蔡龍德、劉凱濤，再加入前南華球員連浩駿。

祟德飛鷹除了有前東方球員鍾俊昇加盟，還有「教大組合」聚首，分別是前南青控衛胡兆智、遊協球員陸子軒和蘇志樂。

近日最新轉會消息，莫過於前東方龍獅球員劉子禮回巢福建，再度伙拍鄭錦興，擔起老大哥責任。今晚出場的「翁家軍」安保漢友，也加入前南華中鋒吳俊欣和前遊協後衛蘇尚瀛，將補足身形優勢。

（張倩儀攝）

余理洋轉本地

去屆冠軍球隊南華沒有太大變動，最好消息就是余理洋（Nathan）終落實本土球員身份，重新上場。Nathan 2012年加入南華成為外援，贏過5屆銀牌、4屆聯賽冠軍。2017年全勝封王後，球隊將外援名額留給其朱亮，Nathan則在申請香港身分證期間，改為澳門黑熊出戰ABL。

余理洋。（梁鵬威攝）

蔡再懃告別南華。（張倩儀攝）

南華去屆蟬聯銀牌和聯賽冠軍，雖然今季缺少MVP蔡再懃，但Nathan回歸可算是一大戰力所在；同時Nathan將再與哥倫比亞大學同學朱亮再並肩作戰。

甲一新鮮人

另一個新季看點，就是每隊都出現不少初生之犢，20多位小將首戰甲一，主要是各大專主力球員。另外，一向球員平均年資最高的永倫，今季也添新血，例如磨練多時的許烜行、廖鍵鋒，還有程子朗和文俊浩，實行「以老帶新」延續永倫的「頭四」位置。

（張倩儀攝）

（張倩儀攝）

除了遊協大換血，由各大專主力球員作為球隊骨幹外，一向都多小將的南青，也加入去屆大專冠軍班底劉俊鴻、鄭凱安，城大主力陳怡富、前教大隊長關雋陶等，但原先球員只剩蘇恩樂、潘正熙和潘文豪，僅三人有甲一經驗。

想必球迷對8隊的戲碼都看厭了，以上的看點，或能為甲一舞台帶來更多新鮮感和衝擊。

男子高級組銀牌賽程：

（籃總截圖）

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