籃球銀牌丨滿貫多點開花挫永倫　方誠義倒戈 「0分5犯好少可」

周三（6日）好波一場接一場，男子高級組銀牌賽繼「紅藍大戰」後，再來一場「黃綠大戰」。

在一場中鋒對決後，永倫和滿貫就為球迷換換口味，來一場後衛大戰。雖然人腳上兩隊差無幾，但論板凳深度滿貫就更勝一籌，全員開火；永倫則在泰那怒轟34分下，仍以78：89不敵滿貫。



首節滿貫有蔡再懃、林俊光和張偉康在三分線發炮，雖然未有外援加入，但有方誠義和黃鎮煒「倒戈」鎮住籃下，也未算輸蝕。作為球隊的「得分保證」泰那首節即攻入7分，加上許烜行的上籃和梁民熊的「Answer 3」 ，兩隊比數一度膠着。隨着第二節何倚富單節3球三分，滿貫開啟三分雨模式。

何倚富今場射入4球三分。（張倩儀攝）

另一邊，泰那手感火熱，不單三分得手，單打「扭過」對手，再「Fade Away」入球一樣無問題，連浩駿也射入三分和兩罰全中，但仍以50：56落後。

蔡再懃攻入全隊最高21分。（張倩儀攝）

黃鎮煒今場同樣是倒戈戰。（張倩儀攝）

下半場，兩隊的分野更明顯，滿貫第三節已5人得分上雙，但永倫卻一味依賴泰那和賀斯福，特別在落後的情況下，眾將更加手緊。兩隊同樣落入個犯問題，連浩駿、鄧志恒和方誠義更先後犯滿離場，第四節，永倫幾乎放棄掙扎，最後只能以78：89告負落入負方，明戰南青。

永倫得分點較少，主要依賴泰那和賀斯福。（張倩儀攝）

泰那在對手強硬防守下仍攻入34分。（張倩儀攝）

今場「倒戈」的方誠義（Ga）表現出奇地失準，0分五犯，他自己也笑了：「季初都是這樣，可能是感覺和比賽節奏未回來，加上轉隊又很多不同。」接着說：「我也不是未試過，以前東方第二場也是這樣。」Ga也坦言剛剛才在更衣室和隊友說：0分五犯，我真的很少可。

兩隊都全力拼搏爭取勝利。（張倩儀攝）

周健宏傷及腳跟。（張倩儀攝）

不過，上場後可以見到舊隊友，他也忍不住聊聊天，一次潘志豪和他在對抗中倒在一團，也馬上扶起阿Ga，「舊隊友可能只是泰那、Ian、堅，其他都變了很多，感覺不深，但始終是這球隊。」轉投滿貫後，角色也有點不同，在年輕球隊做老大哥，除了做好自己更要提升後輩的經驗值：「我、懃和肥煒過到來，當然是冠軍，但要在練球時幫隊友成長。」

方誠義倒戈戰表現不佳，得0分五犯。（張倩儀攝）

方誠義笑言這樣的表現自己很少可。（張倩儀攝）

「黃綠大戰」精彩場面逐格重溫（按圖放大）