130年前籃球知多少　零身體接觸如打乒乓波 　打和super點算好

美國時間今日，12月21日是籃球誕生的130周年，現今的籃球比賽與原始玩法大有不同，即使經過不同時代的演變，籃球仍然是球類大項之一。

但籃球最原始的玩法，打籃球的你又知多少？



籃球由美國春田學院奈史密夫（James Naismith）發明，於1891年聖誕節前夕將裝桃的籃子釘在室內體育館內，將足球投入籃中，作為遊戲。最早期定下的只有13條規則，雖然並不明確，但卻是日後籃球發展的基礎。

最原始的籃球（FIBA）

（網上圖片）

1. 籃球是用手進行的，球是圓的。

一開始的籃球是借用足球作為工具，後來到了1950年代，Tony Hinkle才引入專用的啡色籃球。

2. 不能用手持球走或跑。

從此衍生：「球員可以用單手或雙手向任何方向扔球；球員可以用單手或雙手向任何方向搶、打球，但不能用拳頭擊球、用頭頂、腳踢球。」與現今最為不同，當時的籃球玩法只能傳、射，不能拿着球跑動，也沒有運球概念。

3. 運動員可以到場上任何地方，但不能影響和妨礙對方運動員。

最原始的籃球，上場人數、場地大小和場內的畫線都沒有嚴格定明，只知道分為兩隊，目標要將球投入籃中。現今發展，增加了進攻三秒、NBA的防守三秒等。

（Getty Images）

運動員與運動員之間不允許發生身體接觸。（Getty Images）

4. 運動員與運動員之間不允許發生身體接觸

近年球證對防守球員的手部動作執法更嚴，球員們已經相當不適應，但原來以前的籃球是完全不允許有身體接觸，肩撞、手拉、手推、手打、腳絆的視為犯規。當第二次再犯規，就要被強行停止比賽，直到命中一球後才能重新上場參加比賽。如何被判為蓄意就要取消他參加比賽資格，而且會像足球得到紅牌一樣，不能替補上陣。

5. 如果連續犯規3次，就算對手命中一球；連續犯規即是對手未發生犯規，而同一隊接連犯規。

現今發展出來的罰球、隊犯都是一個延伸，但不是連續犯規而是改為累積犯規次數，由直接得分，改為罰球得分機會。

6. 防守者沒有碰到或干擾到球，投入籃中並停留在籃內算命中，如停在籃中，對手影響籃子，也算得分。

這類似現今的「Goaltending」（妨礙中籃），該球也會算命中，只不過最原始的籃框不是鐵框和網，而是籃球可以停留在內。

最原始的籃框不是鐵框和網，而是籃球可以停留在內。（Getty Images）

7. 比賽分為兩個15分鐘，中場休息5分鐘。

比起現時的40分鐘、NBA的42分鐘短，但只分為上下半場。進攻時間等細分的時間限制並沒有仔細明列，不過這都與籃球玩法的演變相關。

8. 球出界，由第一個接觸球的球員拋入場內；如有爭論將由球證執行此動作。「界外球」只有5秒時間，超過5秒球權歸對手。

現在的球出界，最後接觸的球員才會死命將球救回場內，對手則避免碰到，但原來以往是需要爭奪開波，更可以由球證開波。

（網上圖片）

9/10. 分為兩位球證，主球證主管球員，有權吹裁犯規，有權宣佈取消某隊員的比賽資格；副球證為球的裁判，除了要做裁判一向的工作，還要計時、決定球的命中、記錄命中的球數。

現時裁判已經不再同時擔任計時、計分，已由兩位裁判變為三位，雖然仍有分主裁判，但三者在場上的執法角色大多相同，只差在位置不同，視野也會因而不同。

莫講三分，連場地的劃分也不是太明確。（Getty Images）

11. 籃框應該是水平的。

12. 強調不能用拳擊球。

13. 球命中最多的一方獲勝，如果平手，經雙方隊長同意後，比賽可延至再命中一球為止。

現時全場完後平手，比賽將會加時或因應賽制而有黃金入球、罰球等決勝負玩法，讓人好奇的是，如果雙方隊長不同意，那會用什麼方法，還時直接「打和 Super」？