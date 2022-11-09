籃鞋癡｜尼拉特與香港網購平台合作　明年夏天有望訪港

NBA球星尼拉特（Damian Lillard）投資本地球鞋網購平台KICKS CREW，更希望將他創辦的籃球訓練營Formula Zero引入香港。



KICKS CREW創辦人之一的麥俊然（Johnny）指出，波鞋除了是日常用品，也是收藏品、投資產品和藝術品，因此希望透過平台營造出「世界版的網上波鞋街」，讓用家透過平台省卻轉運、翻譯日文、韓文網站的時間，就可輕鬆購入世界各地的限定版波鞋。

NBA球星尼拉特（Damian Lillard）投資香港球鞋網購平台KICKS CREW。（公關提供）

談到與尼拉特的合作，Johnny續指：「我們是香港公司，不是美國大公司，沒有最多的投資者，又是Start-up（初創）小公司，卻能專注於運動用品、球鞋多年，和尼拉特出身寒微，效力小城市球隊一樣。」

尼拉特出身奧克蘭、全美國犯罪率第三高的尼拉特，沒有誤入歧途，專注籃球、最終成為NBA球星，自2012年起效力波特蘭拓荒者為數一數二的「One Club Man」，他作為KICKS CREW代言人，將會在手機應用程式上展示親自挑選的鞋款。

Kicks Crew共同創辦人麥俊然（左）和葉志勇（右）。（張倩儀攝）

尼拉特成名後，仍一直熱衷於建設家鄉社區、幫助新秀，甚至弱勢社群，更想藉此建立波鞋文化。另一創辦人葉志勇（Ross）表示，尼拉特的理念與他們不謀而合：「我們也一樣想用自己能力，透過機構派發用品、服裝給不同社區的小朋友，希望惠及各區的家境清貧的小朋友。」

尼拉特送給KICKS CREW的親筆簽名籃球。（張倩儀攝）

KICKS CREW方面稱，希望在明年夏季舉行一系列的活動，並邀請尼拉特來港與本地球員交流，Ross受訪時展示自己與尼拉特的對話紀錄，尼拉特寫道：「Let's try to get Formula Zero to HK （試試將Formula Zero帶到香港吧）」。

尼拉特今年創辦了籃球訓練營Formula Zero，以其球衣號碼為名，挑選了40名高中及大學籃球員，在營中分享自己歷來所學。香港已經久未有NBA球星來港，繼2017年暑假占士（LeBron James）、加尼特（Kevin Garnett）、皮雅斯（Paul Pierce）等人先後來港出席活動後，就一直未有球星到訪香港，而尼拉特或會成為久違的訪港球星。