籃鞋癡｜尼拉特與香港網購平台合作　明年夏天有望訪港

NBA球星尼拉特(Damian Lillard)投資本地球鞋網購平台KICKS CREW,更希望將他創辦的籃球訓練營Formula Zero引入香港。



KICKS CREW創辦人之一的麥俊然(Johnny)指出,波鞋除了是日常用品,也是收藏品、投資產品和藝術品,因此希望透過平台營造出「世界版的網上波鞋街」,讓用家透過平台省卻轉運、翻譯日文、韓文網站的時間,就可輕鬆購入世界各地的限定版波鞋。

NBA球星尼拉特(Damian Lillard)投資香港球鞋網購平台KICKS CREW。(公關提供)

談到與尼拉特的合作,Johnny續指:「我們是香港公司,不是美國大公司,沒有最多的投資者,又是Start-up(初創)小公司,卻能專注於運動用品、球鞋多年,和尼拉特出身寒微,效力小城市球隊一樣。」

尼拉特出身奧克蘭、全美國犯罪率第三高的尼拉特,沒有誤入歧途,專注籃球、最終成為NBA球星,自2012年起效力波特蘭拓荒者為數一數二的「One Club Man」,他作為KICKS CREW代言人,將會在手機應用程式上展示親自挑選的鞋款。

Kicks Crew共同創辦人麥俊然(左)和葉志勇(右)。(張倩儀攝)

尼拉特成名後,仍一直熱衷於建設家鄉社區、幫助新秀,甚至弱勢社群,更想藉此建立波鞋文化。另一創辦人葉志勇(Ross)表示,尼拉特的理念與他們不謀而合:「我們也一樣想用自己能力,透過機構派發用品、服裝給不同社區的小朋友,希望惠及各區的家境清貧的小朋友。」

尼拉特送給KICKS CREW的親筆簽名籃球。(張倩儀攝)

KICKS CREW方面稱,希望在明年夏季舉行一系列的活動,並邀請尼拉特來港與本地球員交流,Ross受訪時展示自己與尼拉特的對話紀錄,尼拉特寫道:「Let's try to get Formula Zero to HK (試試將Formula Zero帶到香港吧)」。

尼拉特今年創辦了籃球訓練營Formula Zero,以其球衣號碼為名,挑選了40名高中及大學籃球員,在營中分享自己歷來所學。香港已經久未有NBA球星來港,繼2017年暑假占士(LeBron James)、加尼特(Kevin Garnett)、皮雅斯(Paul Pierce)等人先後來港出席活動後,就一直未有球星到訪香港,而尼拉特或會成為久違的訪港球星。