Gucci這個品牌大家都必定知道，但戶外品牌的Gucci，你又知道是誰嗎？ Patagonia，相信大家都對這個名稱不陌生，被稱為戶外品牌中的Gucci，對於Patagonia，你又知道他如此深得民心的原因嗎？

Patagonia Logo。（網上圖片）

這個美國品牌成立於1972年，創辦人Yvon Chouinard十分熱愛戶外活動。品牌名稱指的是南美洲的一個高原地區，當地有不少高山。

不過在創立Patagonia之前，其實Yvon Chouinard早已在美國售賣各種攀山工具。不知是否受到父親的影響（父親是一位工匠，木工、電工、管道工通通都難不到他），Yvon Chouinard喜歡自己製造攀山的工具。在1964年，他與Tom Frost（一位航空工程師同時亦是攀山愛好者）合作成立了名為Chouinard Equipment的公司，他們共同重新設計及改良不少攀山用品而且深受歡迎。直至1970年，Chouinard Equipment已經成為了當時美國最大的攀山用品供應商，但同時變成了破壞環境的元凶，因為他們推出的一款釘子對岩石造成破壞。加上當時攀石愈來愈受歡迎，人們又只集中在某幾條路徑，所以令那裡的岩石受到嚴重破壞。

及後，Yvon Chouinard在1972年重新推出了一款攀山用的鋁造螺母，不會對岩石造成破壞，並重新命名品牌為Patagonia。到現在，品牌仍十分受運動愛好者喜愛，無論是功能性抑或物料都能切合他們的需要。

Original Patagonia Pile。（外國網站Outside）

每個品牌都有其標誌性的商品，如奢侈品牌CHANEL的2.55手袋、Louis Vuitton的Neverfull、或者運動品牌Nike的Cortez等等，如果要數Patagonia的經典商品，無疑是Retro-X fleece外套，這外套的歷史可追溯到1976年，品牌當時推出了一件名為Pile Jacket的外套，當時已極受歡迎，之後在1993年推出改良版的Pile Jacket，亦即是我們所熟悉的Retro-X，表層fleece防風，又在胸前加上一個拉鍊袋子，方便擺放電子用品，十分方便。而因為Yvon Chouinard十分愛護環境，所以產品都用上環保物料製造，如Retro-X fleece外套表層的聚酯纖維（polyester）中有50%回收得來，網狀的內裡同樣亦用上了50%的回收聚酯纖維。

Retro-X外套除了贏得大眾歡心外，經典設計也引來其他品牌仿傚，不論是街頭的Stussy、x-girls，還是裏原宿的A Bathing Ape、Neighborhood，甚至是玩復古的Gold，都曾經向這設計致敬，可見影響力之大。

除了產品實用外，Patagonia亦是一間有企業良心的公司，他們不鼓勵過度消費，反鼓勵人們修補破掉的衣服，又支持公平貿易（fair trade），甚至在政治方面都不遺餘力，會在社交媒體上鼓勵市民去投票，創辦人Yvon Chouinard甚至曾公開指責美國總統特朗普的環保政策。

Patagonia對環保與再生出力，並不局限在其美國本土，還會擴展到其他城市。相信大家仍記得九月份山竹吹襲香港的情況，風球過後有不少倒塌的樹木，有些甚至到現在仍未被清理。而已被清走的樹木卻是被送到「堆填區」，被當成垃圾棄置。而早前Patagonia跟本地的草途木研社合作，一起舉辦展覽和工作坊，草途木研社負責人不忍樹木被浪費，自行回收不少被扔棄的木材，並造成不同的用具，如杯墊、哨子，甚至是藝術品，借此讓市民對香港樹木有了解更多。

實用且貼地，是Patagonia的魅力所在，亦希望港人可以與Patagonia一樣，多留意身邊的環境以及我們的社區。