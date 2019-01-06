影帝Eddie Redmayne曾當模特兒　艾迪烈柏尼「性感」演繹毛衣穿搭

今天是奧斯卡金球獎影帝Eddie Redmayne（艾迪烈柏尼）的39歲生日，他的演技毋庸置疑，無論是《霍金：愛的方程式》、《丹麥女孩》抑或是《怪獸與葛林戴華德之罪》，都淋漓盡致地演活每一個角色。除了精湛的演技，電影中的造型亦十分引人入勝，《怪獸與葛林戴華德之罪》的戲服更是由四度獲得奧斯卡最佳服裝設計獎的Colleen Atwood操刀，劇中每一年件大衣都十分吸睛。

《怪獸與葛林戴華德之罪》中的造型。（IG@eddiejohnredmayne）

不過，在Eddie Redmayne專注拍戲前其實曾當過模特兒，在2008年及2012年曾兩次為品牌Burberry擔任模特兒。Burberry 2012年的春夏廣告正正是Eddie Redmayne與名模Cara Delevingne一起拍攝，並由著名攝影師Mario Testino操刀。二人在相片中的互動十分自然，猶如一對夫妻。不過要數Eddie Redmayne最令人難忘的模特兒照，相信定是2004年為品牌Rowan Yarns拍攝的廣告照。照片中Eddie Redmayne穿上不同的毛衣，當年只有22歲的他顯得十分青澀，連《The Graham Norton Show》節目主持人Graham Norton都讚嘆Eddie Redmayne竟能把普通的毛衣外套穿得如此性感。

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Eddie Redmayne曾被英國版《GQ》評為「最會穿衣的男士」，無論在螢幕前抑或螢幕後，其造型都充滿英倫風。不論是出席活動、抑或是日常打扮都經常穿上西裝外套和恤衫，又會以針織外套作配搭，休閒中帶著紳士的味道。而Eddie Redmayne的紳士氣質絕對不是虛有其表，而是由內至外散發出來。皆因Eddie以往就讀於英國貴族學校Eton College，這所創立於1440年的學校孕育了不少名人，英國史上有十八名前首相都是該校校友，當年Eddie Redmayne與威廉王子更是同班同學！