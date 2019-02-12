專訪本地設計師Zoe Siu　以傳統繩結發揮古代美學與現代功能性

歸於根本之源，尚未出現文字的遠古時代，人類溝通的方式，就僅靠一條結繩。經過幾番演進，更促使它蘊含無限意義。中式繩結，就如紅繩，有締結姻緣之意；來到西洋，過往則更被視為摩斯密碼的其中一種，上山下海都會用到繩結。 素來對繩結的認識只帶片面，不過直到遇上從事繩結相關創作多年的本地設計師Zoe Siu，她的一句「繩結是人類文化的進程」，就了解到一編一織對於她來說，都能編成她的夢想，織成她的未來。

屈指一算，Zoe從事創作行業經已超過十年，由最初理工大學畢業，再到DKNY JEANS、Levi's等時裝品牌效力，工作過程並非不享受，卻總認為少了一份人性化，「為何現時當一位設計師，所有工序也好像交由電腦代勞，我們是否只是那名機器操作員？」一個自我的反問，促使她參加DFA香港青年設計才俊獎，嘗試做回自己的設計；即使與獎項無緣，卻與繩結結下良緣。

比賽那段時間，需要搜羅大量書籍參閱與研究，過程中卻給我發現講及繩結書籍。那本書改變了我其後的創作旅程。 Zoe

本地設計師Zoe Siu

Zoe日以繼夜結集結繩（鄭子𡶶攝） Zoe一直嚮往手工藝，遇上了繩結後，從此日以繼夜的「織織復織織」，她更分享：「初初還未成熟到全職做繩結創作，只好身兼多職，入夜後才有時間埋首編織，有時也難逃抑鬱的消極狀態。」這些零碎的回憶與過程，Zoe全視作磨練，只怕未能用自身的力量，將這種人們一直忽視的古老手工藝推廣出去。

到現時為止，Zoe持續了逾八年繩結創作生涯，終於有點成績，過去不少國際品牌如OMEGA, THOMAS SABO、Keds、Mikimoto、Marrimekko等，也曾邀Zoe的自家品牌《ZO-EE》合作，亦曾與美國時尚icon Iris Apfel聯乘，為置地廣場進行大型裝置企劃。然而眾多項目中，Zoe指一直對專程到訪倫敦參與的London CraftWeek 2017藝術節念念不忘，「因為這個藝術節，因而創下三大裝置藝術，當中運用了Zero waste的創作意念，搜羅十位時裝設計師所剩下來的物料去完成作品。」

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說到繩結，其實也有多種構成方式，最廣義就有分中式與西式，「中式繩結，多應用於傳情達意，而不同繩結構造，也只有雙全結為中式結。」Zoe形容這編織手法較為繁複卻不乏美觀，又稱雙錢結的雙全結也有寄寓財富的到來，再者，繩結置於中國，已被視作為非物質文化遺產，因些她多番強調：「我們更應去學懂珍惜這些僅靠口述而傳活下來的手工藝。」然而西式繩結則相對簡單得多，創作以功能性為主，像門扣、救生扣等。

在眾多繩結工藝中，Zoe又如何將這種古老技法，躍變成屬於自己的一套獨門秘方？「用傳統的手工藝，加上摩登與現代設計等意念演繹，相信作品便能打破常人普遍看待繩結的俗套觀念。」這個概念，就能夠於她近日發佈的時尚運動繩結工藝手袋系列「ZOEE x KC'」窺探過來。兩組袋款同是以求生繩結作為創作藍本，其中於中央用上求生結為裝飾的皮袋，長青中見型格，肩帶上的繩結更可自由調較長短，為繩結添上功能性。整個設計與時代並進，將傳統與現代美學完美融合。

Zoe作品《融》（深港設計雙城展） 多年的繩結設計生涯，Zoe會不斷作出新突破，大至裝置藝術，少至飾品，幾乎每個作品也用上不同的物料融入繩結當中，就如陶瓷、金工、3D打印等，務求為繩結找來更多可能性。就如Zoe為《深港設計雙城展》而創作出的藝術品《融》，是她首次嘗試應用淡竹與聚丙烯，編織成一半以全人手淡竹編織而成，另一半則用工業塑模壓制的膠椅，「這張椅子想呈現出人與物、物與物之間的關係，究竟手工藝與機器可共同存活嗎？」Zoe的作品向來充滿實驗性，亦叫人認真去看待「工藝」與「工業」的關係，就如《融》那樣。

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