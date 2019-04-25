【H&M】積極進軍可持續時尚　這6個小細節就能令品牌起死回生嗎？

曾經速食時裝（Fast Fashion）雄霸服裝界，但隨著大眾開始注重環保，它們整體業務亦開始面臨危機。某程度來說，若要再次東山再起，速食時裝品牌必須要轉型。 近年，H&M積極進軍可持續時尚發展，本月更宣佈開始售賣二手衫及古著，來延長衣服壽命，目的就是盼望讓快時尚慢起來。雖說這條環保之路並不易行，但品牌卻願意作出改變及嘗試，在背後設立不同的環保方案及目標，從而減少對環境造成破壞。 以下6個小細節，是否就能讓品牌起死回生，重拾人們的信心？

2019年H&M Conscious Exclusive系列（H&M）

（一）：H&M竟用水果製衣？

對於H&M而言，可持續發展不單只是利用可持續材料來製作衣服，也是涵蓋旗下所有品牌和供應鏈的概念，推出了九年的Conscious Exclusive系列，多年來為大家提供時尚又創新的設計單品。今年度，Conscious Exclusive系列繼續向可持續發展進發，而最特別的是，是次系列不光用上再生聚酯纖維、有機棉花、亞麻、真絲及TENCEL™天絲等可持續物料，進而更利用水果製衣，包括菠蘿葉、橙皮纖維與藻類生物，更盼望未來可開發更多可持續性的創新材料。但願這些技術，有朝一日可應用於其他產品之上，利用再生材料製衣，或許才是品牌與環境真正雙贏的方法。

H&M自2013年，已於全球門市開展舊衣回收計劃。（網上圖片）

（二）：舊衣回收計畫推出六年，有成效嗎？

H&M自2013年，已於全球門市開展舊衣回收計劃。根據歐盟廢物等級，可把穿過的衣物及鞋子分為三類：Rewear、重複使用及回收利用。Rewear是仍然可穿用的服裝，品牌會將這類衣服運往世界各地的二手市場，作為二手服裝銷售​，而得回來的收益，更會捐贈至再生研究及社會計畫當中；而重複使用即是代表可把舊衣服改造成其他產品。另外，若無法再利用的衣物，將會經過處理，然後成為服裝纖維或絕緣物料。若有舊衣想回收，也可放置於H&M門市的回收箱，品牌會把它們送至最近的回收地方，利用人手分門別類。舊衣回收計畫啟動至今，其實已回收超過78,000噸紡織品了。

Global Change Award是由H＆M基金會發起。（網上圖片）

（三）：每年用100萬歐元推動創新計劃

Global Change Award是由H＆M基金會所發起，目的就是希望保護地球，利用創新技術，將時裝產業轉向循環型的零浪費模式，並透過計劃發現更多新用料、方法及技術，來實現環保時裝。該計劃側重於四個領域，包括教育、水、平等和地球，而H＆M於每一年選出五名獲獎者，他們不論在時裝、可持續性及創新方面，都需要擁有豐富的知識，獲獎者將獲得100萬歐元，並由H＆M基金會提供為期一年的創新加速計劃，盼望他們新意念能夠改變世界。

H&M大力投資人工智能，為大眾提供訂制服務。（網上圖片）

（四）：大力投資人工智能 提供訂制服務

H&M正在大力投資人工智能（AI），為的就是增加顧客忠誠度。在AI的幫助之下，價格合理的訂制服裝，很有可能會變成現實。今年4月，品牌與柏林初創公司ZyseMe合作，並在測試網上訂制服務，其實這個Just.Perfect的項目，自1月份起，已在德國獨家試用，當顧客留在家中，也能買到稱身的白色襯衣，而只需在應用程式中，輸入身高、體重及尺碼等資料，然後軟件就會利用歷史數據結合資料，將顧客測量結果傳送至H&M供應商，在兩週之內，他們就能獲得一件39.99歐元（約350港元）的白襯衣。

隨著人們愈來愈重視質量與剪裁，是次品牌為大眾市場提供量身訂制服務，像是盼望更接近消費者需求，來避免產生退貨的要求。而此計劃在AI的幫助之下，除了加快H&M集團的業務，也確保可按生產來節省資源、交通和能源。雖然現今測試，只適用於白色襯衣，但ZyseMe軟件已開始為不同布料及鈕扣提供訂制服務，更表示未來希望把計劃發展至其他服裝系列。有質量的稱身服裝及個性化衣服，基本上不會穿上一次就扔掉，並可具有更長的壽命，進一步讓快時尚慢下來了。

H&M設立新型outlet（網上圖片）

（五）：原來H&M有Outlet？

Afound於2018年6月正式推出，第一間分店位於斯德哥爾摩，另一間則於瑞典。Afound是H&M推出的新型Outlet，男、女童裝齊備，提供接近數百種時裝品牌，也包括H&M旗下的品牌，以優惠價格提供大量極具吸引力的衣服，希望為顧客提供全新的購物體驗，憑藉實體店和網上市場，果然讓它殺出一條新血路。老實說，其實Outlet的主要功能，是為了幫助H&M處理庫存，從而減少浪費。

（六）：增強產品透明度

H&M於本月宣佈，他們將為產品提供生產國家、供應商名稱、工廠名稱及地址、工廠工人數量等細節，讓消費者在購物時，更能容易作出明智的選擇，而該品牌亦表示，在hm.com上的所有服裝，都將具備產品透明度的信息。今次，對於H＆M來說，是一個好的開始，因為如此重大的決定，不是每個品牌都有膽量去實行，某程度上品牌供應鏈，向來都是被視為商業秘密，或許你會覺得這是一個很好的營銷計劃，但無論H＆M的動機如何，這就是他們努力求存在可持續時尚的最新版本，而這種規模巨大規模的零售商倡議，亦有可能推動其他品牌效仿，確實每個品牌都應該這樣做吧。

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