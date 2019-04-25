【H&M】積極進軍可持續時尚　這6個小細節就能令品牌起死回生嗎？

曾經速食時裝（Fast Fashion）雄霸服裝界，但隨著大眾開始注重環保，它們整體業務亦開始面臨危機。某程度來說，若要再次東山再起，速食時裝品牌必須要轉型。
近年，H&M積極進軍可持續時尚發展，本月更宣佈開始售賣二手衫及古著，來延長衣服壽命，目的就是盼望讓快時尚慢起來。雖說這條環保之路並不易行，但品牌卻願意作出改變及嘗試，在背後設立不同的環保方案及目標，從而減少對環境造成破壞。
以下6個小細節，是否就能讓品牌起死回生，重拾人們的信心？
2019年H&M Conscious Exclusive系列（H&M）
（一）：H&M竟用水果製衣？
對於H&M而言，可持續發展不單只是利用可持續材料來製作衣服，也是涵蓋旗下所有品牌和供應鏈的概念，推出了九年的Conscious Exclusive系列，多年來為大家提供時尚又創新的設計單品。今年度，Conscious Exclusive系列繼續向可持續發展進發，而最特別的是，是次系列不光用上再生聚酯纖維、有機棉花、亞麻、真絲及TENCEL™天絲等可持續物料，進而更利用水果製衣，包括菠蘿葉、橙皮纖維與藻類生物，更盼望未來可開發更多可持續性的創新材料。但願這些技術，有朝一日可應用於其他產品之上，利用再生材料製衣，或許才是品牌與環境真正雙贏的方法。
H&M自2013年，已於全球門市開展舊衣回收計劃。（網上圖片）
（二）：舊衣回收計畫推出六年，有成效嗎？
H&M自2013年，已於全球門市開展舊衣回收計劃。根據歐盟廢物等級，可把穿過的衣物及鞋子分為三類：Rewear、重複使用及回收利用。Rewear是仍然可穿用的服裝，品牌會將這類衣服運往世界各地的二手市場，作為二手服裝銷售，而得回來的收益，更會捐贈至再生研究及社會計畫當中；而重複使用即是代表可把舊衣服改造成其他產品。另外，若無法再利用的衣物，將會經過處理，然後成為服裝纖維或絕緣物料。若有舊衣想回收，也可放置於H&M門市的回收箱，品牌會把它們送至最近的回收地方，利用人手分門別類。舊衣回收計畫啟動至今，其實已回收超過78,000噸紡織品了。
Global Change Award是由H＆M基金會發起。（網上圖片）
（三）：每年用100萬歐元推動創新計劃
Global Change Award是由H＆M基金會所發起，目的就是希望保護地球，利用創新技術，將時裝產業轉向循環型的零浪費模式，並透過計劃發現更多新用料、方法及技術，來實現環保時裝。該計劃側重於四個領域，包括教育、水、平等和地球，而H＆M於每一年選出五名獲獎者，他們不論在時裝、可持續性及創新方面，都需要擁有豐富的知識，獲獎者將獲得100萬歐元，並由H＆M基金會提供為期一年的創新加速計劃，盼望他們新意念能夠改變世界。
H&M大力投資人工智能，為大眾提供訂制服務。（網上圖片）
（四）：大力投資人工智能 提供訂制服務
H&M正在大力投資人工智能（AI），為的就是增加顧客忠誠度。在AI的幫助之下，價格合理的訂制服裝，很有可能會變成現實。今年4月，品牌與柏林初創公司ZyseMe合作，並在測試網上訂制服務，其實這個Just.Perfect的項目，自1月份起，已在德國獨家試用，當顧客留在家中，也能買到稱身的白色襯衣，而只需在應用程式中，輸入身高、體重及尺碼等資料，然後軟件就會利用歷史數據結合資料，將顧客測量結果傳送至H&M供應商，在兩週之內，他們就能獲得一件39.99歐元（約350港元）的白襯衣。
隨著人們愈來愈重視質量與剪裁，是次品牌為大眾市場提供量身訂制服務，像是盼望更接近消費者需求，來避免產生退貨的要求。而此計劃在AI的幫助之下，除了加快H&M集團的業務，也確保可按生產來節省資源、交通和能源。雖然現今測試，只適用於白色襯衣，但ZyseMe軟件已開始為不同布料及鈕扣提供訂制服務，更表示未來希望把計劃發展至其他服裝系列。有質量的稱身服裝及個性化衣服，基本上不會穿上一次就扔掉，並可具有更長的壽命，進一步讓快時尚慢下來了。
H&M設立新型outlet（網上圖片）
（五）：原來H&M有Outlet？
Afound於2018年6月正式推出，第一間分店位於斯德哥爾摩，另一間則於瑞典。Afound是H&M推出的新型Outlet，男、女童裝齊備，提供接近數百種時裝品牌，也包括H&M旗下的品牌，以優惠價格提供大量極具吸引力的衣服，希望為顧客提供全新的購物體驗，憑藉實體店和網上市場，果然讓它殺出一條新血路。老實說，其實Outlet的主要功能，是為了幫助H&M處理庫存，從而減少浪費。
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Have you ever wondered where your shirt is made? Now you can find out in which country, city and factory your favourite pieces are produced. We’re proud to be the first global fashion retailer to share this information. Learn more at http://hm.info/1cj7a. #HMConscious #HM #IMadeYourClothes
（六）：增強產品透明度
H&M於本月宣佈，他們將為產品提供生產國家、供應商名稱、工廠名稱及地址、工廠工人數量等細節，讓消費者在購物時，更能容易作出明智的選擇，而該品牌亦表示，在hm.com上的所有服裝，都將具備產品透明度的信息。今次，對於H＆M來說，是一個好的開始，因為如此重大的決定，不是每個品牌都有膽量去實行，某程度上品牌供應鏈，向來都是被視為商業秘密，或許你會覺得這是一個很好的營銷計劃，但無論H＆M的動機如何，這就是他們努力求存在可持續時尚的最新版本，而這種規模巨大規模的零售商倡議，亦有可能推動其他品牌效仿，確實每個品牌都應該這樣做吧。
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