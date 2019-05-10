【Issey Miyake】BaoBao以外的三宅一生：經歷核戰讓他埋首創作

蘋果創辦人喬布斯那件讓人印象深刻的黑色高領「戰袍」你還記得嗎？ Steve Jobs那件高領上衣，正是日本設計師三宅一生的作品。而今年，日本設計師三宅一生已踏入81歲。在他的作品背後藏著什麼樣鮮少被看見的故事？又是曾經歷什麼樣的童年，讓他走上設計之路？我們帶你一起了解三宅曾走過，長達近 60 年的設計歷程。

Steve Jobs那件黑色高領上衣，正是出自日本設計師三宅一生之手（GettyImages）

Apple 蘋果公司創辦人Steve Jobs，你對他在公開場合穿著的那件黑色高領上衣有印象嗎？那件黑色高領上衣，正是出自日本設計師三宅一生之手。

對於三宅一生，我們既熟悉也陌生，熟悉來自他席捲全球的Issey Miyake「BAO BAO」，可隨意摺疊、揉捏的特性讓許多人爭相購買；陌生則是因為他鮮少露面，除了他的作品以外，我們幾乎很少看到他的設計生涯故事與背景。

在他 81 歲生日的這年，與你分享三宅的設計人生背後，來自於對人類滿滿的愛與關懷。他反核、他喜歡挑戰、他致力於用設計打造更好的生活。

走過廣島核彈，決心投入「不會被摧毀」的產業

1945 年，時逢二戰時期，美國對日本廣島與長崎兩個城市投下具有毀滅性影響力的原子彈，讓日本當局政府立刻投降，結束了第二次世界大戰。原子彈落地在廣島的那年，三宅一生才七歲，他親眼看著從小生長的城市就此崩塌，熟悉的街道全都成了廢墟，而自己因為距離核彈中心較遙遠而存活下來。

根據日本《讀賣新聞》報導，三宅回憶當年自己才剛就讀小學一年級，前腳一踏進教室，遠方就傳來爆炸聲響，教室裡的玻璃窗戶因為承受不了壓力破裂噴飛，還插進他的頭裡。返家途中，除了沿路燒焦的遺體，他什麼也沒看到，而他的母親雖然倖存，但仍半身燒傷，最後因為缺乏醫療資源，在三宅十歲時離世。

原子彈落地在廣島的那年，三宅一生才七歲，他親眼看著從小生長的城市就此崩塌。（GettyImages）

親身感受過戰爭與武器的威脅，讓三宅決心投入「不會被摧毀」的設計創作領域，他曾在 2009 年於紐約時報（The New York Times）發布文章，表達自己的反核立場，並說道：

當我閉上眼睛，我仍看見常人不會經歷到的事：天空突然閃著通亮的紅光，接著出現的是蕈狀雲，每個人都往不同的方向逃難，這些景象依舊歷歷在目。我曾嘗試去遺忘，可惜失敗了，我選擇將這段回憶拋在腦後，去思考什麼事物能不被摧毀，可以帶著快樂和美感。於是我向時裝設計領域裡挖掘，部分的原因是，服裝設計是種創作的形式，是現代和樂觀的。

日本設計師三宅一生。（famousfashiondesigners.org圖片）

曾經目睹戰爭與動亂在眼前發生，至親的家人也因此喪生，三宅一生決心走上創作的領域，對他而言，創作是從他的心、眼、腦出發，無法被摧毀的堅硬意志。只要他還存在，創作的能量就永遠不會消失，因此三宅一生在 26 歲那年，前往巴黎學習時裝技術。

我試著不被過去定義，我不想被貼上「從廣島核彈中倖存的設計師」標籤。（I tried never to be defined by my past. I did not want to be labeled ‘the designer who survived the atomic bomb） 三宅一生 Issey Miyake

他在法國學習高級服裝訂製，後來又擔任法國時裝設計師 Guy Laroche 與 Givenchy 的助理，再前往紐約為 Geoffrey Beene 工作。經歷過一輪西方時裝世界的洗禮，三宅在 1970 年，32 歲之時回到日本，創立了自己的設計工作室，當時的他不再是法國知名設計師的助理，也不再是知名品牌底下的員工，他準備好用三宅一生的名字，創作出蘊含關懷與愛的設計作品。

喜歡開創新路的他走了近 60 年，從經歷廣島核災的七歲男孩，走上巴黎學徒之路，再走回東京尋根，最後走向國際（xso.isseymiyake.antwerp@instagram）

匠人氣息，藏在一針一線、一剪一裁之中

三宅一生曾說過：

設計不是一門哲學，是生活 Design is not for philosophy it's for life.

設計是為了讓人類獲得更好的生活，也是三宅踏入設計的初衷，甫創立自己工作室的他，跳脫了「服裝」設計師的專業領域，不僅僅是設計服裝，更追溯至服裝的源頭——布料，從布料設計開始思考如何為人類提供更好的穿衣體驗。

於是他在無數個夜裡暗自嘗試了無數材質、無數織法，也一邊與他的設計好友皆川魔鬼子設計出許多版本的服裝。終於在 1980 年發現了能滿足他期望的布料織法——加入「皺摺」，也就是他後來最為人稱道的「三宅皺摺」（也稱「一生摺」）。

+ 7 + 6 + 5

在布料上加入皺褶，是為了方便洗滌、穿戴，加入了三宅皺褶的衣服，你可以隨意揉合、水洗，衣服不會因正常外力因素而破壞原本的剪裁與樣貌。這樣的貼心設計使他在西方時尚圈瞬間竄紅，大家議論紛紛著這樣創新的布料工藝，除了能乘載設計師的理念以外，也相當實穿與方便保養，甚至在外觀上也極具特色，富有流線特質，和一般所認知「設計師品牌的作品需要多加呵護」的印象有所出入。

「三宅皺褶」讓三宅一生的國際知名度大增，但三宅並不因此而停止他對布料工藝的持續追求，將本來就好清洗、好整理的「三宅皺褶」根據不同的穿衣需求，更細分成三種不同類型：簡便輕質型、易保養型和免燙型，提供人類更多元的服裝選擇。

「三宅皺褶」讓三宅一生的國際知名度大增（GettyImages）

他追求極致的精神，也曾被他濃縮為一句話：「Many people repeat the past. I'm not interested. I prefer evolution.（ 許多人跟隨著前人舊路，但我沒興趣，我喜歡開創新路。）」

喜歡開創新路的他走了近 60 年，從經歷廣島核災的七歲男孩，走上巴黎學徒之路，再走回東京尋根，最後走向國際，創造出真正貼合實際生活的設計作品。儘管三宅看似深受西洋文化影響，但深厚的日式匠人精神，其實從他作品的每一個皺褶與轉角處流洩出來，深深影響了每一個穿上或看見三宅作品的人。

服裝、攝影、舞蹈，都只是藝術表現的其中一種形式，而藝術之所以能成為藝術，起心動念則佔了最大成分。（GettyImages）

以人出發，與人結合，打造獨特人生

三宅一生的匠人精神，也體現於他喜愛和各領域的藝術家合作，共同將作品推往另一個高峰。

融合東西方製服技巧與心法的三宅，在作品屢屢驚艷西方時尚圈的同時，也與跨界藝術家合作，包括中國爆破藝術家蔡國強、美國攝影師 Irving Penn、日本藝術家森村泰昌（Yasumasa Morimura） 等。透過服裝與不同領域藝術家的交織結合，讓三宅的作品更增添了多元與變化，三宅自己也曾說過：「我一直在尋找這樣的人，他能在審視我的作品時傾聽到我的聲音，並透過自己的創造來給予它們新生。」

服裝、攝影、舞蹈，都只是藝術表現的其中一種形式，而藝術之所以能成為藝術，起心動念則佔了最大成分。三宅一生從自己對人的關心出發，逐步走出與眾不同的人生，並且也讓其他有志一同的人參與，在這條人生路上各自發揮所長，互相精彩彼此。

▼▼Issey Miyake 2019 秋冬巴黎時裝周設計▼▼

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三宅的作品之所以獨特，不單單是因為結合東西方文化、也不僅僅只是因為匠人精神，而是在專一背後，他想帶給人不同服裝體驗的那份「心意」，從他最具知名度的「三宅皺褶」就能完全體現這份心意。

做什麼事、說什麼話，決定了我們在別人心裡的樣子。但「為什麼要做這件事」、「為什麼要說這些話」則是能決定我們希望能活出什麼樣貌的根本原因。三宅的設計之所以獨特，是出自那份對人的關心，以人出發，又與人結合。

一起透過三宅的故事了解，你的獨特，不是因為「你做了什麼事，而是你為何而做。」

最後，為你收錄三宅一生的三句經典語錄，一起相信自己是獨特的存在：

我創造的不是時尚美學，是生活風格。 I do not create a fashionable aesthetic... I create a style based on life.

我是為了替人們製作服裝而成為服裝設計師，而不是為了製作遵循法國傳統的高級訂製服。 I became a fashion designer to make clothes for the people, not to be a top couturier in the French tradition.

我做服裝設計的目的是實用，而且不是回收利用，是一開始就能夠重複利用。 The purpose - where I start - is the idea of use. It is not recycling, it's reuse.

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：小學歷經核彈，恐懼讓他創造永恆藝術——設計師三宅一生】