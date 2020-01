【2019總結】全球百大設計排行榜爆冷門　美國、日本都不敵這國家

一年容易又過去,2020年不知不覺已過去七天。 每年的年終、年初時份,各大界別都會總結過去一年成績,獎勵成績卓越的一方。 WORLD DESIGN RANKINGS昨日(1月6日)公布2019年百大全球設計排行榜,設計大國日本僅排第三,第一名竟是中國,結果震驚全球人口。

WORLD DESIGN RANKINGS昨日公布2019年全球設計排行榜。(worlddesignrankings.com)

在大家的既有印象中,設計大國大概是日本、美國、德國等地。這些國家在WORLD DESIGN RANKINGS昨日公布的2019年全球設計排行榜亦榜上有名。部份罕有出現在設計排行榜的地區如香港亦成功入圍十大。

不過最令人詫異的,相信是中國成為2019年全球設計排行榜上的第一名。

WORLD DESIGN RANKINGS根據得獎數目、展覽數目、有多大程度支持設計三個層面進行排名,結果中國以1,538個獎項成功獲得5,550分,大幅度拋離僅獲901個獎項、獲得3,301分的美國;排行第三的日本去年則獲得404個獎項,得分1,587分。

去年中國憑藉由Kris Lin設計的Light Cube Club House、由張燦設計的Bo Du Resort Hotel Design、由Li Kai Chun設計的Incorporating the Beauty of Nature,分別獲得A’ design award and competition 2019燈光設計類大獎、室內設計類大獎,以及燈光設計類銀獎。除此之外亦有不少新晉設計師獲得設計獎項,得分隨之大大提升。對於這個結果,一眾有留意設計消息的朋友又滿意嗎?

點擊看中國得獎設計: