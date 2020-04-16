【STREET】日本元祖級街拍雜誌轉戰網媒　線上重溫1985年創刊號

繼《FRUiTS》有望復刊後，同樣由青木正一創辦的日本街拍雜誌先驅《STREET》同樣有新發展，事關雜誌近日一口氣將85年創刊至97年間共100期雜誌全部以電子版發售，幫一眾讀者重溫昔日歐美街拍。

日本街拍雜誌《STREET》頭100期如今全部可於網上重溫。（STREET）

由日本街拍教父青木正一一手創辦的三本街拍雜誌《STREET》、《FRUiTS》和《TUNE》，其中兩本似乎在今年迎來新一章：原宿街拍聖經《FRUiTS》三年前宣布停刊後，今年1月傳出有望復刊，而《STREET》近日則首度推出電子版，於官網發售。

重溫《STREET》第2至20期封面：

+ 15 + 14 + 13

《STREET》1985年創辦至今，可謂日本街拍雜誌先驅。青木正一當年歐遊後，為當地各異的衣着打扮所吸引，決定將歐洲Street Snap文化帶回日本，雜誌一出廣受歡迎，青木正一亦再接再厲，先後於90和00年代創辦《FRUiTS》和《TUNE》。不過近年紙媒寒冬加上日本街頭文化風光不再，《TUNE》和《FRUiTS》亦相繼停刊，青木正一所創辦的雜誌中，亦僅餘主打歐美街拍的《STREET》以雙月刊形式生存至今。

《STREET》這本街拍經典，近日首推Ebook電子版，一方面固然是因應大勢所趨，轉型同步經營網媒。另一方面，雜誌似乎亦有意全力懷緬昔日光景，畢竟《STREET》這次推Ebook，未有將今年最新的２月號放上網，反而一口氣將85年創刊至97年間共100期雜誌全部電子化，幫各位讀者溫溫書。

《STREET》ebook大部份以每10期為一套發售。（IG@streetmag）

We send fashion flavor from streets of other country by new type paper media 「STREET」,visually. STREET

《STREET》Ebook發售初期，大部份以每十期為一組「綑綁式銷售」，另外其官網上可見，雜誌個別期數將以試驗性質單獨出售，似乎往後將進一步發展網媒。但姑勿論未來發展如何，這次雜誌電子化，一眾由日本雜誌餵養的時裝讀者可一次過重溫頭100期內容，應該可喜可賀。