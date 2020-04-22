visvim首創硬卡紙皮袋？　放棄皮革推崇環保是當前時裝界大勢所趨

好老實，大家要有心理準備，就算是一個用料成本便宜到不行的牛皮紙袋，但既然是visvim出品，價錢仍然會是貴到不行的！

中村世紀。（CREAM）

雖然世界各地的支持者仍然眾多，但假若從時裝創意的角度看，visvim王牌系列Indigo Camping Trailer，的確去了一個相對飽和的程度，任你做得如何精妙也好，但年年月月都是以藍染、刺子繡、拼布、BORO作為主題，終歸叫人吃不消（就算自己樂在其中，身邊的人亦開始「頂你唔順」），所以新鮮感對於一個服飾品牌而言，的確至關重要。

（visvim）

主理人中村世紀的頭像搞怪Tee。（DAZED）

JAMA STRIPE PANTS BUYI （VISVIM） US$4,705

而為了安撫支持者的好平心，或者要吸納年青新客群，visvim近年都不時失驚無神地，為大家帶來驚喜，例如突然勁Hard Sell地將主理人中村世紀的頭像，製成搞怪Tee；或者委託為處中國的少數民族布依族織出數萬大元的條子褲等等，或許有人覺得是「整色整水」，卻仍然希望說服你如何貴得有道理。

價值$7,000大元的紙袋。（visvim）

來到2020年春夏季度，就再一次為大家迎來趣怪的單品，主打以硬卡紙皮製作手提紙袋Paper Bag，小巧的骰，袋面更刻意經過舊化皺摺加工，營造出二手古舊氛圍，再於當眼正中位置印上了大大個visvim字樣標記，虛榮感十足，絕對夠晒條件收你港幣$7,000。（各大日系時裝水貨店有售，這裡就不開名了，反正都是那幾間）。

而手袋的前後邊緣位置，亦印上了PULL UP NOT OUT等平常真實紙袋上時常看到的工業字句，引入設計之中，原來將工業系統風應用在時裝服飾之上，並非Virgil Abloh專利，中村世紀一樣玩得出色。

Raf Simons，遠在他為Jil Sander出任創意總監之際，就曾推出過一款印有品牌字樣的紙袋Paper Bag Clutch。（wwd）

不過，對於追求手工的visvim粉絲而言，這種玩味工業風紙袋或許新鮮，但其實近年在高級時裝世界就算係蔚然成風，事關很多一線大品牌都推出過。記憶所及，首批如此將平常紙袋高級時裝化的鬼才，就有Raf Simons，遠在他為Jil Sander出任創意總監之際，就曾推出過一款印有品牌字樣的紙袋Paper Bag Clutch，並行走在T台之上，立即引起風潮。

+ 2

自此無論是LANVIN、COMME des GARÇONS等資深大牌，定還是AMBUSH等新生代單位，均推出各自各的紙袋製品，雖然已經比一般主流的皮革手袋便宜了許多，平均卻仍然要數千大元一個，但由於將這些紙袋拿上街的話題性實在太高，這些年來追捧它們的時裝人，始終是絡繹不絕呢！