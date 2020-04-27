【新冠肺炎】口罩市場高級時裝化　BAPE、NEIGHBORHOOD加入戰線

2020年新冠肺炎COVID的全球大流行，無可否認，將會自此改變了時裝世界的文化、傳統以至整個工業格局。

倫敦時裝周即將步入數位時代。（bfc）

最明顯的地方，就是人類會更進一步地倚賴網上零售的消費模式，加劇Physical Store實際零售的息微；而運行了數以十年的Fashion Week時裝周，其存在意義以及運行模式，都受到了史無前例大顛覆，例如British Fashion Council日前就宣告，本年6月12-14日舉行的2021春夏男裝時裝周，就將會破天荒首度全面以線上展示的方式示人，有實體觀眾參與的Fashion Show屆時會全面取消，取而代之是一眾設計師將新作品上載到londonfashionweek.co.uk官方網站上，進行直播介紹和展示，彷如目前Home Office大流行下的Zoom多人視訊會議室一樣，與全球時裝業內人士與時尚愛好者進行實時網上互動，是好是壞？屆時自有分曉。

全球已售罄的MARINE SERRE口罩。（wwd）

在街上不缺潮人配戴。（insider）

而與Steve Jobs發明了iPhone之後，時裝世界上就多了一樣叫「手機殼」的潮物一樣，這個是天然抑或是人為至今仍未定案的新冠肺炎COVID-19，亦已經為時尚界拓展出一間名曰「口罩」的東西，無論是SSENSE、MATCHESFASHION、LN-CC、END.、COVERCHORD定或是La Garçonne也好，凡只要在網店內「All Categories」一環按下「Accessories」鍵，凡千上萬各大時裝品牌生產的口罩定必蜂擁而上，自此口罩定必和冷帽、眼鏡、項鍊和銀包一樣，是為時尚小配件，周不時玩甚麼地方別注版或限量Crossover，更可以與聖誕、情人節當禮物般送給另一半，虛榮感十足。

+ 9 + 8 + 7

當然以上所講的時裝類口罩，本身比起真正的醫學用口罩，其實並沒有甚麼防隔細菌的作用，但防心，兩者之間在配戴上其實沒有任何抵觸，事關這類時尚口罩的內部層底，大多會設有開口位，用以將套上外科口罩或濾芯套上其中使用*，或者不同於醫學口罩的用完即棄，服裝類口罩乃是可以經過清洗後再重覆使用，就如一件衣服一樣。（雖然在西方國度，就有人呼籲市民其實只單純配戴棉布類口罩即可，醫學用口罩應該留給前線醫護人員使用，啱唔啱就當真見仁見智，但聽起來還是頗有風險的.......）

BAPE口罩。（BAPE）

NEIGHBORHOOD。（NBHD）

總之可以肯定的是，口罩已然成為潮流世界的兵家必爭之地，無論是裏原宿大哥BAPE定還是法國時裝新貴MARINE SERRE，遠在新冠肺炎出現之前，就生產了自己的口罩產品。又發展到最近，瀧澤伸介的NEIGHBORHOOD也發展出自家專屬暗黑口罩，並以免費派發方式惠及大眾。

Dover Street Market也青睞有嘉的美國越南單位Goodfight也有自家口罩製品。（Goodfight）

+ 5 + 4 + 3

至於Dover Street Market也青睞有嘉的美國越南單位Goodfight，更研發出可以包裹N95口罩的布面口罩，大大個Goodfight Logo印在口罩正中，潮流味十足；而另一邊廂玩知性風格的新西蘭代表Karen Walker，更不惜成本找來專業的口罩製造公司MEO™合作，足見時裝界對口罩市場的信心之巨。

ad-lib布口罩套，各HK$70。（ad-lib）

TOP OFF最新傑作Mask Tigger，各HK$128。（TOP OFF）

Mask Tigger，$128。（TOP OFF）

除了外國品牌外，本地也不缺主打潮流系口罩的特色單位，而且性價比更高，服飾品牌ad-lib就一口氣推出藍色條子、格仔、深藍格紋、卡其、藍色薄牛仔、灰色共6款口罩，明顯主打文青市場。而堅持本地生產的TOP OFF HK之最新傑作Mask Tigger，則主打機能路線，採用三層式設計，外層特別選用上日本OEKO-TEX超強潑水布，不但具備防水效能，該布料更通過日本專業N-KEN10021-9測試，確保對人體無害，結合中層和內層的紗布和全棉，哪怕於口罩內部隔層加入濾芯，卻依然通爽透氣和舒適，結合湖水藍、桃紅、鮮黃種種鮮豔配色，打破口罩傳統以來千篇一律的悶局，值得關注。