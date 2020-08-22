Google Map｜街景截圖的孤獨世界　啟發未來旅行概念的想像

大家習慣了因為肺炎疫情而減少外出的生活了嗎？ 才不，對往日一有假期就去旅行探索、享受各國有趣事物的香港人來說，這種足不出戶的日子純粹是為勢所迫，那有習慣的可能... 但對於英國藝術家Jacqui Kenny來說，今年的全球疫情對她的生活反而沒多少影響，反正，困在家中的日子已經過了5年多。由於一種情緒病，踏出熟悉的空間只會令她感覺惶恐，機緣之下，Jacqui找到一種獨特的方法，探索與詮釋她視覺中的世界。

因為肺炎疫情為生活帶來的不便，上班、玩樂、吃飯這些平常事都需要更多顧慮，如此過了幾個月已經有點難熬，更何況是幾年？英國藝術家Jacqui Kenny卻從2015年開始，就已經開始過着這樣的生活，只是困着她的並非全球性的疫病，而是來自自身的情緒困窘。

《Agoraphobic Traveller》的Google Map截圖作品：（按圖放大）

Jacqui Kenny的作品，全都是來自「Google Street View」功能的截圖。（Agoraphobic Traveller）

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2015年因為見證自己一手創立的廣告公司破產倒閉，巨大的壓力，令本身已有近20年焦慮症病歷的Jacqui病程惡化，被診斷出同時患有「廣場恐懼症」（Agoraphobia）；這是一種世界上約有1.7%成人都患有的情緒病，是焦慮症的一種變種，患者的症狀就是出入公共場合會感覺焦慮、惶恐，相對這類人多的陌生地方，患者更願意一個人獨處，留在熟悉的地方，跟熟悉的人待在一起。只有身處感覺安全的地方，才能如常工作、社交。從此之後，Jacqui便一直受到恐曠症的煎熬，再無法自如地踏出家門，遑論坐飛機、火車周遊列國。

巨大的壓力，令本身已有近20年焦慮症病歷的Jacqui Kenny被診斷患有「廣場恐懼症」。（網上圖片）

如是者，Jacqui便開始活在自己的舒適圈之中，不想親身到訪任何新去，卻因為一次漫無目的網上瀏覽經歷，令她在自我情緒的高牆內，找到一個探索與詮釋她眼中世界的方法，竟然就是幾乎每個人手機上都有的應用程式「Google Map」。她運用了「Google Street View」的功能，漫不經心間點擊世界各地的每個角落，從蒙古的公路一角，突然又跳到玻利維亞的村莊，Jacqui尤其喜愛「走訪」一些人煙稀少、貧瘠、荒涼的地方，然後從360度的街景視角中，一格一格的欣賞，截下她感覺美麗有趣的畫面，不知不覺間便已走訪上千個城鎮，收集了近三萬張圖片。

在Google Map「走訪」人煙稀少、貧瘠、荒涼的地方，成為Jacqui日常舒壓的方式。（網上圖片）

這種喜好亦成為Jacqui日常舒壓的方式，以「上帝視覺」從天空降落到地球上每個沒有太多人認識的角落，感覺是無拘無束的自由，舒暢得絲毫不用擔心情緒病發。她甚至開設了名「Agoraphobic Traveller」的instagram帳號，分享虛擬旅行的片段，詮釋出焦慮症患者眼中世界，空曠而孤零，是種荒涼與孤獨的審美觀。

Jacqui的截圖，詮釋出焦慮症患者眼中世界，空曠而孤零。（Agoraphobic Traveller）

Jacqui這種Google Map截圖的「創作」亦非毫無爭議，有人會認為她發佈的相片褻瀆了攝影藝術，因為她只是在Google已拍下的凝結時空中，截下她的視覺。但其實Jacqui亦從來未以攝影師自居，她認為自己的動機十分純粹，可以一天花18個小時在沉醉在世界的每個角落，尋找那些引起她內心共鳴的角度，以自己的語言加以詮釋，這個行為本身就已經是一種快樂。

Jacqui的行為亦啟發了對未來旅行概念的想像。（Agoraphobic Traveller）

事實上經過今年的疫情之後，人們的生活形態亦早已出現變化，例如上學或者開會，大家都提早適應了以網上視象方式進行；就連吃飯叫外賣，不少人都更習慣使用手機應用程式，簡單一按，就可以將虛擬的事物轉化為實物，虛擬與現實的界線越來越模糊，那麼我們從前對旅行的概念，他日又有否可能突破固有想像？這個命題原來早在5年之前已經開始，Jacqui的藝術作品，並非純粹的視像與美感本身，而在於她的行為對於未來人類生活模式的想像，虛擬科技的便利，到底是拉近了人與人之間的距離？還是令大家變得進一步隔絕，這也是每一個荒涼畫面中誘發的思索。

除此之外，Jacqui亦跟網上獨立出版社《Stories For Good》合作，除了分享她的故事外，亦限量發售「Agoraphobic Traveller」的作品，為精神健康的慈善機構籌款，用她的藝術創作，關注跟她一樣飽受情緒病困擾的人。