環保規劃｜荷蘭單車庫顯文化內涵　走一圍如穿梭海牙的過去與未來

不知不覺之間，疫情跟2020年幾乎已劃上等號，生活間小事務彷彿都離不開這個問題，成為這一年的日常；正因為各國對傳染病風險的重新反思，包括在高傳染風險的公共運輸系統規劃上，不少國家都作出了更多環保與健康因素的考量。當中包括對於城市單車使用模式的種種外國成功例子，我們除了讚嘆之外，其實亦是對疫後生活方式的反思。

歐洲不少國家本身就有深厚的單車文化，疫情關係，更令這種當代城市規劃思潮進一步加深。以意大利米蘭為例，近月當地已計劃減少汽車行駛空間，在城市中劃出35公里單車及行人專用道路，減少市內碳排放之外，亦可減少行人使用公共交通工具時長期集中在密閉空間的機會；

而荷蘭作為一個單車道總距離達20,000多公里的國家，單車早已是人民日常生活的主要交通工具。

荷蘭海牙上月亦開放營運了世界第二大單車庫。（網上圖片）

+ 36 + 35 + 34

上月海牙便開放了世界第二大的地下單車庫「Bicycle Parking the Hague」，作為市內私人及出租單車的停泊處。該車庫位於海牙中央車站一帶的地下範圍，擁有18排雙層車架和600輛出租單車，提供8,000輛單車24小時免費停放服務，即使24小時後亦只需要支付1.25歐元的租金。以作為日常乘坐火車通勤的上班族，以及周邊生活圈居民穿梭市內的交通網絡。

Bicycle Parking the Hague的室內玻璃幕牆，將17座海牙市內的新、舊、概念建築物外牆結構連結成平面與立體視覺藝術品。（網上圖片）

但數到車庫內最注目的地方，是它除了本身功能上的考量外，設計上充滿了時尚品味。雖然是一個地下空間，Bicycle Parking the Hague當中大部份設施都採用白色為主題，明亮配合明亮的燈光和3.5公尺高的空間感，營造出現代感十足的氛圍，成為一個城市的新地標。

Bicycle Parking the Hague參照了荷蘭「錯覺藝術大師」Maurits Escher風格設計的室內玻璃幕牆，幕牆將17座海牙市內的新、舊、概念建築物外牆結構，連結成平面與立體之間的錯覺，讓市民、訪客踏著單車穿梭車庫之時，猶如走過了一場穿越海牙過去、現在、將來的超現實旅程。令一個看似是實用為主的公共設施，變成一場訴說城市故事的美術展覽，既迎合當代環保思潮，亦可彰顯一個地方的文化深度。

事實上，將單車視作日常交通工具，早已是近代不少先進城市規劃時的考慮環節，既可解決伴隨都市發展引發的塞車和道路規劃問題，減少市內碳排放，本身就對環保和市民健康等等亦百利無害。今年起更加上疫情對生活方式的轉變，對於一直「單車unfriendly」的香港來說，或許我們真的應該思考一下，未來還可以怎麼樣？