adidas再推3D打印鞋款 全新可綁帶Climacool Laced展現未來感設計

以3D打印製成的adidas Climacool鞋款去年首度亮相，其未來感設計完美呈現未來波鞋發展潛力，今年初正式推出後一直備受矚目，預計年底亦會聯同Ronnie Fieg主理的Kith推出聯乘版本。等不及聯乘版的朋友，或者可考慮即將推出的綁帶版Climacool Laced。



鞋款以一體化3D打印製成，以仿生建築學為靈感，將鞋面與中底元素融合於一種材料中，以精密的紋理交織，層層無縫疊加，打造360°透氣結構，帶來透氣舒適的穿著體驗。最標誌性的三間條紋設計貫穿鞋側，設計富未來感。而今次與之前版本最大的分別，就是其新增的黑色編織綁鞋系統，穿著上更實用亦更貼合腳型。

今次推出另一配色為暮色灰。（adidas）

adidas CLIMACOOL系列最早誕生於2002年，經過大量運動員實測研發，為整個運動行業帶來重大科技突破。

CLIMACOOL LACED將於香港一併推出晨光白與暮色灰兩款配色，7月10日率先於adidas網店及 adidas APP手機應用程式獨家限時發售，7月19日起於指定實體門店公開發售。其他配色如白底黑間的配色於香港發售的詳情則有待公佈，有興趣的朋友不妨留意。