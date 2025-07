HUMAN MADE跨界聯乘SHAKE SHACK 推出限定TEE及棒球帽

由NIGO主理的HUMAN MADE愈來愈紅,各種跨界合作亦接踵而來。最新聯乘單位正是美國人氣連鎖漢堡店SHAKE SHACK,7月19 日於HUMAN MADE銷售平台上推出TEE、棒球帽等聯乘單品;22日起更會於香港推出限定產品及餐目。



今次聯乘企劃特意設計出聯乘專屬合作標誌,將兩個品牌標誌,即HUMAN MADE最標誌性的心形圖案,及代表Shake Shack的漢堡圖案結合,推出特式心型漢堡圖案。五款特別限量版零售商品,包括TEE恤、棒球帽、漢堡抱枕、軟膠斜背包、漢堡卡套,設計除了採用合作標誌性的心形漢堡標誌,亦以Shake Shack經典的ShackBurger®作為是次系列的設計靈感。以上商品將於7月19日在HUMAN MADE官方網站及門市上架。

除了服裝及小物外,今次聯乘亦會在香港三間指定Shake Shack分店,即ifc、太古廣場、海港城推出聯乘餐目,以創新方式將日式與美式風味結合,推出日式照燒牛肉漢堡、日式咖喱芝士薯條等日美fusion限時食品;亦會將今次合作的心形漢堡標誌融入包裝設計。而Shake Shack三間香港指定分店亦將同步發售聯乘限量版鎖匙扣及襟章套裝。 凡同時購買限時食品,即可加購是次聯乘企劃的限量鎖匙扣及襟章套。

HUMAN MADE由日本殿堂級潮流教父NIGO於2010年創立,是一個以「THE FUTURE IS IN THE PAST」為品牌理念,同時強調復古與創新兩大元素的品牌。由於NIGO私下喜歡收藏 Vintage 服裝,美式復古更是他最愛的風格,因此將自己對美式復古的熱愛,完整投注在HUMAN MADE上,並成功做出了品牌獨特的特色以及態度。