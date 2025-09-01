9月波鞋新品速報｜五對焦點波鞋：Nike x 遊戲王 +「倒鉤鞋」新作

步入9月，全球球鞋市場迎來了新一輪的密集發佈，九月份的陣容尤其矚目，有望為相對沉靜的波鞋市場帶來衝擊。其中最多人留意的，莫過於Fragment Design、Travis Scott與Jordan Brand這三大單位的史詩級合作；以動漫經典《遊戲王》與Air Max 95的破格融合亦同樣引起熱議。《一物》為您精選了將於9月發售的5對焦點波鞋。



1. Nike Air Max Muscle 95 "Yu-Gi-Oh! - Joey/Jonouchi"

來自Nike與經典日本動漫《遊戲王》（Yu-Gi-Oh!）的聯乘之作，以劇中城之內克也所穿的運動鞋為原型所製作，以網面皮革製成並帶來藍及灰色兩款配色。Air Max 95其標誌性的多層次、如肌肉紋理般的鞋身，鞋底印有《遊戲王》 的logo，鞋墊更印有城之内的代表性怪獸卡牌「真紅眼黑龍」（Red-Eyes Black Dragon），這些細節為這款誕生於90年代的經典跑鞋，注入一股強烈的懷舊動漫情懷。

需要留意的是，Nike Air Max Muscle 95 "Yu-Gi-Oh! - Joey/Jonouchi"灰色只限於日本發售，而藍色版本預計於 2025 年 9 月12 日及於Nike 官網發售，定價為210美元。

2. Fragment Design x Travis Scott x Air Jordan 1 Low

本年度最受期待的鞋款，無疑是這場由藤原浩（Hiroshi Fujiwara）、Travis Scott及Jordan Brand三方聯手的巔峰合作。繼早前的高筒版本引發全球性的搶購熱潮後，這款低筒版本承載了同樣的設計特點，包括標誌性的「倒鉤」（Reverse Swoosh）、Fragment Design的閃電標誌、以及代表性的藍、黑、白三色組合。Travis Scott x Fragment x Air Jordan 1 Low OG 預計於 2025 年 9 月 20 日發售，這款運動鞋的零售價為 150 美元，預計於SNKRS及Travis Scott網頁內可供抽籤，詳情有待正式公佈。

3. Air Jordan 5 Fire Red "Black Tongue"

為慶祝 Air Jordan 5 誕生三十五週年，Jordan Brand 復刻經典始祖配色之一：AJ5 "Fire Red" 黑鞋舌版本。此番重塑，旨在向 Tinker Hatfield 於 1990 年所擘劃之原版設計致敬，當中包括標誌性鋸齒狀中底、立體鞋領、透氣側板與鞋舌設計，以及後跟縫製之 "23" 字樣。優質白色皮革與火紅色及黑色細節互相輝映，而黑色鞋舌則與同期銀色鞋舌形成鮮明對比。半透明外底則隱約展現 Jumpman Logo。Air Jordan 5 Fire Red 'Black Tongue'預計將於9月13日及在Nike 官網發售，定價為215美元。

4. Converse SHAI 001 "Butter"

NBA時尚寵兒、奧克拉荷馬雷霆隊球星Shai Gilgeous-Alexander迎來其首雙個人簽名限量鞋款。作為一位在場外以其前衛、大膽穿搭風格聞名的球員，其簽名鞋的設計備受關注。首發配色命名為「Butter」，正好與鞋身光滑、純粹的奶油黃色調相映成趣，採材質與輪廓上亦展現其獨特的時尚觸覺。此鞋款的誕生，標誌著運動員簽名鞋正從純粹的賽場機能，向著高端時尚領域進一步延伸。Converse SHAI 001 "Butter" 預計於 2025 年 9 月 4 日及在Converse 官網發售，定價為130美元。

5. Salehe Bembury x New Balance 1000 (M1000BM)

設計鬼才Salehe Bembury與New Balance的合作，以大自然為靈感，他將其獨特的自然美學注入到New Balance於90年代末推出的復古跑鞋1000之上。鞋款大量運用Bembury標誌性的豐富材質拼接與源於自然的色盤，並以大地色系及鮮明的戶外風格呈現，巧妙地將皮革覆面與毛茸茸的絨面革鞋頭、網眼鞋面和橡膠外底融合。Salehe Bembury x New Balance 1000 預計於 2025 年 9 月 5 日及在New Balance 官網發售，定價為160美元。