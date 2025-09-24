DIESEL發佈SS26系列 Glenn Martens令米蘭變尋寶舞台帶動大眾參與

DIESEL 的創意總監 Glenn Martens 再次以其顛覆性的思維，將 2026 春夏系列的發佈，從傳統的米蘭時裝週單一秀場中徹底解放，轉化為一場名為「DIESEL Egg Hunt」的巨型城市時尚實驗，旨在將時尚話語權從權貴回到大眾手上。DIESEL SS26 就像一場等待破解的時尚謎題，在解構與重組之間，編織出屬於當代街頭的前衛宣言。



一場為大眾而設的時尚尋寶遊戲

在米蘭市政府的贊助下，DIESEL 將其最新系列的 55 個造型，分別置於不同透明蛋形容器中，由 55 位模特兒親身演繹，散落於米蘭市中心的不同角落。從貝卡里亞廣場（Piazza Beccaria）開始，這場「尋蛋遊戲」免費向公眾開放，將過往僅限於少數業內人士的時裝預覽，變成一場全民皆可參與的探索之旅。

DIESEL 於米蘭市中心設立 55個透明蛋裝置 (IG DIESEL)

Glenn Martens 對此表示：「這是屬於大眾的Diesel，所有人將能同時探索此系列。時尚本身是一場遊戲，我們樂於其中。每人也能擁有前排席位。遵循規則，然後打破突破規則，這正是‘For Successful Living’的精神。」品牌更設立獎勵，最快找齊全部 55 套造型的參賽者，將有機會獲得度身訂造其中一套造型的驚喜大獎，徹底打破了時裝展的觀看壁壘，將互動性與民主化精神推向極致。

解構與重組：當代街頭的前衛宣言

回歸服裝本身，SS26 系列是 Glenn Martens 解構美學的極致體現，每一件單品都融入了更複雜的處理工藝與實驗性元素。丹寧牛仔布作為品牌的核心，本季迎來了重大革新。DIESEL 自主研發的「緞面牛仔布」（Satin Denim）由再生聚酯纖維製成，並透過精密的激光技術處理，營造出獨特的造舊效果，兼具華麗光澤與街頭質感。另一項矚目工藝，則是從服裝由內而外進行的漂白處理，使丹寧呈現出如同 X 光透視般的獨特紋理。

解構手法亦被巧妙地運用在不同服裝類型的融合上。傳統的 Biker 外套肩帶細節，被移植至剪裁考究的西裝翻領之上，模糊了正裝與街頭服飾的界線。雙層單品的設計則展現了結構上的巧思，其內層比外層更大的剪裁，巧妙地重塑了身體輪廓。

系列的配飾方面，同樣充滿了前衛的氛圍與敘事感。全新 1DR-Dome 包款以柔軟寬鬆的輪廓搭配鮮明色彩，展現隨性卻大膽的姿態。鞋履方面，高跟穆勒鞋於足尖點綴迷你懸浮 D 標誌，低調卻不失精緻；踝帶高跟鞋則以纏繞式鞋身設計結合俐落金屬鞋頭細節，為整體造型注入俐落光澤。最引人注目的，莫過於一系列從生物形態中汲取靈感的飾品：如同動物骨骼般托住頸項的頸鍊，以及模仿脊椎骨形態的戒指與手鐲，為整體造型注入一股原始而充滿力量的氣息，與服裝的解構美學形成完美呼應。

設計師背景：Glenn Martens 的美學根源

DIESEL 設計師 Glenn Martens （Getty Images）

DIESEL 近年來的巨大轉變，與其創意總監 Glenn Martens 的設計哲學密不可分。這位出生於比利時、畢業於安特衛普皇家藝術學院（Royal Academy of Fine Arts）的設計師，師承解構主義的深厚傳統。他曾於 Jean Paul Gaultier 擔任設計師，並自 2013 年起掌舵以實驗性著稱的法國品牌 Y/Project，其擅長以解構美學融合街頭與高端元素，並在材質、色彩與結構上進行大膽實驗的風格，早已備受讚譽。

自接任 DIESEL 創意總監以來，Martens 並未摒棄品牌根深蒂固的牛仔基因與叛逆精神，而是巧妙地為其注入更具概念性與可持續性的設計思考。他成功地將高級時裝的創意張力，轉化為大眾消費者亦能理解和體驗的時尚語言。從 SS26 系列的發佈形式到服裝本身的設計，我們看到的不僅是一場成功的品牌革新，更是 Glenn Martens 將時尚民主化、打破傳統秀場邊界的最新宣言。