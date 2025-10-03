DIESEL聯乘「韓國版Chrome Hearts」Thug Club 推出首個膠囊系列

Diesel 在 Glenn Martens 的帶領下，不斷透過前瞻性的聯乘合作，為丹寧注入更多新元素。日前，品牌更宣佈與近年備受矚目的首爾街頭品牌 Thug Club 攜手推出聯乘系列。



是次由八件單品構成的膠囊系列，以 Diesel 最引以為傲的水洗丹寧為基礎，融入 Thug Club 標誌性的解構手法。傳統的丹寧外套、牛仔褲以及拼接闊腳褲，經由網眼拼接、不對稱剪裁與迷彩拼布等細節徹底重塑，呈現出兼具哥德式暗黑元素與工裝復古風格的原始美感，在粗獷之中流露出一絲精緻。金屬鈕扣與造舊處理等細節更為設計增添層次，各項細節都值得品味。

系列中的每件單品皆飾有全新設計的混合Logo，為兩大品牌是次聯乘系列增添一個標誌性的象徵。Thug Club x Diesel 聯乘系列現已於雙方官網與指定門店同步發售，有興趣的讀者要趁早入手了。

Thug Club由 Kwon Jiyool 及 Thug Min 於 2018 年創立，其美學基因深植於首爾梨泰院龍蛇混雜的次文化土壤，從中汲取了 Hip-Hop 的音樂節奏與電單車社群的叛逆不羈，其設計語言充滿了原始、粗獷的能量，標誌性的「TC」Logo 在 A$AP Rocky、CL 等全球潮流指標人物的親身演繹下，迅速成為韓國新銳設計力量中最具辨識度的符號之一，甚至被譽為「韓國版Chrome Hearts」，因而被受Gen Z熱捧。不過，Thug Min於今年年初因爭議事件辭退後，現時由KwonJiyool獨自接掌設計大旗。