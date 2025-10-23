ZENITH推出玫瑰金色DEFY Skyline Tourbillon 向品牌製錶廠致敬

ZENITH DEFY Skyline系列自2022年面世以來，以鮮明的幾何結構和緊湊的線條，展現出品牌在設計上的清晰脈絡與信念；到了2025年，ZENITH再加推首度以全玫瑰金打造的DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕錶。腕錶的深磚紅色錶盤設計靈感來自瑞士力洛克（Le Locle）ZENITH歷史錶廠的紅白磚砌建築，向品牌中持續傳承的工藝精神致敬。



DEFY Skyline系列源自1969年首款DEFY腕錶的設計理念，繼承了其堅韌結構與前衛造型，被視為ZENITH都市腕錶的核心代表，透過幾何稜角與建築式輪廓，展現品牌在形式與功能之間的精妙平衡。全新的玫瑰金款式將DEFY Skyline的銳利造型重新演繹，溫潤的金屬光澤在緞面打磨與鏡面拋光的交錯下，呈現出結構與材質的多層次美感。其41毫米錶殼結合精密比例與建築感線條，重新定義了ZENITH的現代腕錶語彙。

錶盤以ZENITH標誌性的四芒星圖案鐫刻，從6時位置的陀飛輪窗向外放射，象徵能量的延展與時間的律動。深磚紅色的錶面既是美學選擇，也是文化符號——它呼應品牌製錶廠的歷史外觀，將傳統精神具象化於腕間。這種紅調與玫瑰金的交融創造出溫暖而克制的視覺張力，凝練出一種不張揚的奢華。玫瑰金指針與時標均覆以Super-LumiNova夜光塗層，在昏暗之中仍能清晰辨時，體現了ZENITH在功能細節上的周到考量。

作品的機械內核同樣體現出品牌對精準工藝的堅守。DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕錶搭載El Primero 3630自動上鏈高振頻機芯，為ZENITH自主研製的高端代表。該機芯具備每小時36,000次（即5赫茲）的振頻，動力儲存達50小時，性能穩定而準確。陀飛輪框架重量僅0.25克，結構輕盈而堅固，展示品牌於微型化制作領域的頂尖技術。機芯的表面採用3D激光鐫刻的「日內瓦波紋」飾紋，自陀飛輪中心輻射開展，形似星辰流光般延伸，令機械節奏與視覺層次達致一致。ZENITH亦首次採用玫瑰金鏤空星形擺陀，使內部機構於運行間展現出動感的現代雕塑美。

在佩戴體驗上，此款腕錶延續DEFY Skyline系列的靈活基因。整合式玫瑰金H形鏈節錶鏈自錶殼至摺疊扣漸收，貼合手腕曲線，提供卓越的佩戴舒適度。隨附的磚紅色橡膠錶帶與錶盤色調呼應，透過ZENITH快速更換系統，佩戴者無需任何額外工具，可輕易於金屬與橡膠之間切換，實現風格的自由轉換。