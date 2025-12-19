01生活聖誕倒數月曆2025｜麒麟一番搾 和風廚具套裝

【聖誕倒數月曆2025/聖誕禮物】聖誕禮物若齊集驚喜及儀式感，相信不論送的或收到禮物的人必定感到幸福！今年「01生活」繼續為大家送上精彩聖誕送禮活動，聖誕倒數月曆禮品總值總值超過HK$30 萬，齊集時尚手袋、美妝香水、護膚品、美容療程、酒店Staycation等禮物。想得到以上禮物，就要留意整個聖誕送禮活動！由11月24日(星期一)開始至12月26日(星期五)，每逢星期一至五向讀者送出高質、實用產品，「01生活」將在中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，晚上7時更隨時加碼推出快閃送禮活動！



一連5星期送豐富禮物！每日12點揭曉禮物 隨時加碼送禮

是次活動獲近30個品牌支持，由「01生活」編輯精選讀者喜愛的產品作為大家的聖誕禮物！由時尚手袋、美妝香水、護膚品、美容療程、可愛精品、酒店Staycation、酒店下午茶、健康保健品、精緻甜點等禮物應有盡有，禮品總值超過HK$300,000！

「01生活聖誕倒數月曆2025」總值高達HK$300,000，由11月24日（星期一）開始至12月26日（星期五），每日中午12時準時於Instagram及Facebook專頁公布當日禮物，與大家一起感受每日拆禮物的樂趣。晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，驚喜不斷！各位01讀者只需於每日指定遊戲帖文下，依照帖文指示參加遊戲，即有機會贏取豐富禮品！

提提大家，參加遊戲前記得先登記成為《香港01》會員，第一時間掌握最新活動詳情及會員專屬優惠，贏取獨家禮品！

【01生活送禮】麒麟一番搾和風廚具套裝（名額30個）

聖誕將至，當然要趁著假期與摯友家人相聚，共渡珍貴時刻，如果可分享親手烹調的暖心料理，更是錦上添花。麒麟一番搾啤酒在佳節前推出了全新和平廚具禮品系列，包括「麒麟一番搾 · 鑄鐵圓形煎鍋」、「麒麟一番搾 · 鑄鐵長形煎鍋」及「麒麟一番搾· 秋楓啤酒杯」，讓你親手炮製暖心料理，與三五知己歡渡佳節時加添溫暖，一同感受生活中的小確幸。

兩款鑄鐵煎鍋禮品「麒麟一番搾 · 鑄鐵圓形煎鍋」及「麒麟一番搾 · 鑄鐵長形煎鍋」，均採用鑄鐵製成，鍋底刻有麒麟一番搾標誌，盡顯匠心工藝。而溫潤的木質手柄設計，觸感舒適自然，盡顯和風質感，瞬間將居家餐桌化為溫馨的居酒屋。無論是用圓形煎鍋烹調香氣四溢的大阪燒，或以長形煎鍋烹調日式玉子燒，簡約雅致的鑄鐵質感與精緻的木質手柄，讓煎鍋不僅是實用的廚具，同時為餐桌增添日式情調。

至於「麒麟一番搾 · 秋楓啤酒杯」，則讓秋日的楓葉美景延續至冬日餐桌之上。啤酒杯身晶瑩剔透，飾以細緻的豎紋設計，在倒入金黃色的麒麟一番搾啤酒後，光線穿透杯身折射出閃耀光芒。配有精緻的木圈，溫潤的木質觸感配上飄逸的楓葉雕刻，每次舉杯都為相聚時刻增添一份秋冬感覺。

無論是以鑄鐵鍋炮製暖心料理，或是以刻有楓葉雅緻圖案的啤酒杯與親朋好友舉杯暢聚，三款禮品都能為良朋相聚的餐桌注入日式風情，配上麥味純淨、香濃且口感清爽的麒麟一番搾啤酒，絕對讓今個年末，與三五知己「一番一會」相聚時刻更加溫暖難忘。

名額：30個

活動日期：12月19日至12月26日

公佈結果日期：12月29日

參加方法：

1) 前往一物Instagram 或 一物Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

