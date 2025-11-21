01生活聖誕倒數月曆2025｜聯乘近30大品牌 送總值逾$30萬豐富禮物

【聖誕禮物｜聖誕倒數月曆2025】聖誕節即將來臨，正是與摯愛親友共聚一堂、互相送禮物慶祝的美好時刻！辛勞工作一整年，最適合趁着聖誕節和年尾，為自己及身邊人送上驚喜。提到聖誕送禮、交換禮物，充滿節日儀式感的聖誕倒數月曆（Advent Calendar）一直深受歡迎，每天拆不同禮物，拆開一個又一個的佳節驚喜，為生活添上無限期待與歡樂。

去年「聖誕倒數月曆」送禮活動大受歡迎，為答謝讀者們支持，今年「01生活」特別聯乘多個人氣品牌，精心打造「01生活聖誕倒數月曆2025」，禮品款式及價值比去年更豐富，總值超過HK$30 萬！活動期間，「01生活」各頻道將每日送出多款高質及實用禮物，包括時尚手袋、美妝香水、護膚品、美容療程、酒店Staycation、酒店下午茶、健康保健品、精緻甜點等，禮品總值超過30萬，絕對不容錯過！想知如何贏取獎品？大家就要睇落去喇！



一連5星期送豐富禮物！每日12點揭曉禮物 隨時加碼送禮

是次活動獲近30個品牌支持，由「01生活」編輯精選讀者喜愛的產品作為大家的聖誕禮物！由時尚手袋、美妝香水、護膚品、美容療程、可愛精品、酒店Staycation、酒店下午茶、健康保健品、精緻甜點等禮物應有盡有，禮品總值超過HK$300,000！

「01生活聖誕倒數月曆2025」總值高達HK$300,000，由11月24日（星期一）開始至12月26日（星期五），每日中午12時準時於Instagram及Facebook專頁公布當日禮物，與大家一起感受每日拆禮物的樂趣。晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，驚喜不斷！各位01讀者只需於每日指定遊戲帖文下，依照帖文指示參加遊戲，即有機會贏取豐富禮品！

提提大家，參加遊戲前記得先登記成為《香港01》會員，第一時間掌握最新活動詳情及會員專屬優惠，贏取獨家禮品！

想知更多遊戲資訊、2025聖誕有咩玩，記得留意＞＞＞

聖誕節2025｜聖誕好去處、聖誕禮物、派對聖誕穿搭美妝推薦合集

【即將開始】01生活聖誕倒數月曆2025｜第一星期：11月24日(一)至11月28日(五)



11月24日（星期一）AR Biomed Hair Beauty Spa 送出「深層清潔頭皮護理療程」

AR Biomed 深層清潔頭皮護理療程獨特功效：

· 根源分析，對症下藥： 透過專業醫學頭皮分析，精準找出頭皮問題根源。

· 深層淨化，暢通毛囊： 徹底清除日常積累的造型殘留、多餘油脂及老化角質，讓毛囊自由呼吸。

· 強健根基，促進生長： 維持毛囊及頭皮於最佳健康狀態，為後續營養吸收打下堅實基礎，有效促進頭髮健康生長。

· 提升吸收，倍效滋養： 潔淨後的頭皮，營養吸收力大幅提升，讓後續護理事半功倍。

遊戲網址：健康Easy Instagram

11月25日（星期二）香港朗廷酒店送出「Wonders in Light」聖誕限定下午茶

朗廷酒店與周生生攜手合作，以YuYu 系列為靈感設計出「Wonders in Light」聖誕下午茶，將珠寶的閃耀美學融入茶點和經典三層英式擺盤之中，締造溫馨高雅的節日體驗。鹹點主要採用時令海鮮製作，包括口感豐富的蟹肉珍珠、奢華的雲石帶子小圓餅、法式經典鮑魚酥盒等。甜點亦同樣吸引，與YuYu 18K金系列互相呼應，覆盆子千層蛋糕表面綻放系列標誌性的欖尖形紋理，入口細膩；藍莓馬卡龍外脆內滑，設計低調而精緻；還有自家製的原味及乾果鬆餅配招牌玫瑰花果醬和車厘子醬。凡惠顧「Wonders in Light」聖誕下午茶套餐，可到任何一間周生生分店獲贈精美珠寶盒乙個，並享有專屬購物禮遇。

遊戲網址：01女生Instagram 01女生Facebook

11月26日（星期三）WeatherPolis 送出「ADD1D RFID阻隔防盜包」

RFID阻隔防盜包不僅輕盈舒適，更提供全方位的安全保障。內置的RFID阻隔層能有效防止電子盜賊的掃描，時刻保護您的個人資料及財產安全。其貼身設計，可輕鬆隱藏在衣服或外套底下，讓賊人難以發現及下手。此包款提供極高的靈活性，附有可拆式彈性腰帶與肩帶，讓您可以隨心所欲地將它當作腰包、胸包、肩包或掛頸包使用。此外，共設有5個獨立的拉鍊口袋，方便您分類收納，讓所有重要物品井然有序。

遊戲網址：健康Easy Facebook

11月26日（星期三）【加碼送】馬哥孛羅香港酒店送出「大堂酒廊聖誕繽紛下午茶」

今個聖誕，怎能沒有充滿濃厚節日氣氛的聖誕主題下午茶呢！馬哥孛羅香港酒店的大堂酒廊推出「聖誕繽紛下午茶」，當中包括十二款節慶限定茶點，每款都精緻又美味。經典鹹點包括鬆軟可口的法國布利芝士牛角包配芒果醬，以及風味獨特的芒果火雞三文治等，酸甜交織，香濃誘人；甜點則匯聚匠心巧思，包括以可愛聖誕造型示人的朱古力馬卡龍、迷你聖誕樹頭蛋糕、藍莓芝士蛋糕等，香甜有致，令人回味無窮，最適合親朋好友一同分享，歡度溫馨午後時刻。

日期：即日起至 2026年1月1日

價目：港幣$588 (兩位用)

地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店大堂

T: +852 2113 3919 | E: lobbylounge@marcopolohotels.com

遊戲網址：01女生Instagram 01女生Facebook

11月27日（星期四）The Vegan樂維根 送出「紅茶豆漿 植物性分離大豆蛋白 40g 5份」

百份百純植物配方！植物性分離大豆蛋白飲不含乳糖，含多元蛋白質來源，並添加維生素，礦物質及益生菌。樂維根使用蔗糖素作為甜味劑，蔗糖素為最接近蔗糖的天然調味，適合體重及血糖管理者，以及健身族群。蛋白飲以均質造粒技術，實現好溶解不易結塊的品質。

樂維根植物性分離大豆蛋白飲使用高達90%的大豆分離蛋白，大豆膳食纖維含量高，有助腸道蠕動和增加飽足感。大豆蛋白是少數幾種完整胺基酸蛋白質之一，幫助肌肉，身體組織生長。

樂維根亦增加各項維生素改善身體機能：

鎂，維生素D：幫助骨胳與牙齒的正常發育

維生素B12，鐵：補充平時不易取得維他命

維生素C：具抗氧化作用

維生素B2：有助維持皮膚健康

遊戲網址：健康Easy Facebook

11月28日（星期五）Liquides Imaginaires 送出「Blanche Bête Limited Edition香水(100ml) 及護手霜套裝 (30ml) 」

今個聖誕一同探索法國小眾香水品牌Liquides Imaginaires的獲獎香氛作品BLANCHE BÊTE限量版香水及護手霜。Blanche Bête以仙女般的白獨角獸為靈感，瓶身如香氛液體般披上純淨乳白外衣，以白色花香與乳白光暈為基調。套裝內附送Blanche Bête香調滋養護手霜，將經典香氛融入日常生活體驗之中，讓這種若隱若現的魅惑氣息帶你超越平凡，沉浸於非凡的魔法世界，邂逅遊走其中的神話生物。

遊戲網址：01女生Instagram 01女生Facebook

11月28日（星期五）【加碼送】AROMASE HK 艾瑪絲香港 送出「2% 5α捷利爾頭皮淨化液 (有涼) 80ml 」

這款液態水狀的植萃精華，能迅速浸潤並溫和包覆厚重角質，有效舒緩因毛囊阻塞引起的不適感。其獨特的超細小泡泡分子，不僅能深入毛孔徹底清除髒污、軟化角質，更能一舉解決油頭異味、厚重皮屑及搔癢敏感等多種頭皮困擾。

配方中的甘草次酸與杜松果精油等天然萃取，會在頭皮形成一道隱形防護膜，抵禦外在環境的汙染。透過深層的調理與養護，為頭皮重建健康的生態環境，而清新的薄荷涼感，則讓每一次使用都像是讓頭皮在森林中自在呼吸，享受前所未有的潔淨與暢快。

遊戲網址：健康Easy Facebook

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加活動「01生活聖誕倒數月曆」，也只會計算為一次獲獎機會。

3. 所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4. 參加者需如實提交所有個人資料，不接受抄襲、侵權、任何敏感或不法成份。

5. 禮品必須由得獎者本人親身領取，不設代領。得獎者必須帶同身份證明文件及有效得獎證明，以領取禮品。

6. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

7. 如參加者蓄意以空號、假賬戶或涉及任何舞弊或欺詐成分參加本活動，或有意圖地進行了任何不合法、不當行為去損害活動的公正和公平的人仕或使用任何程式進行欺騙的人仕，或主辦單位懷疑參加者從事或牽涉任何不尋常或可疑活動，其參加及/或得獎資格將被取消。主辦單位保留取消參加者參加本活動的資格及/或給予得獎者獎品及/或向得獎者追究法律責任之權利。

8. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

9. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

10. 是次活動適用於香港地區。

11. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

12. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

13.參加者參與是次活動之同時，即代表同意其所載之條款及細則。如有違反，主辦單位有權隨時取消其參加資格。

14. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。