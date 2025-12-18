Rick Owens宣布全面停用皮草！回顧暗黑大師4款經典華麗皮草設計

Rick Owens正式加入全面停用皮草的品牌行列！廢除皮草貿易聯盟 Coalition to Abolish the Fur Trade（CAFT）早前發起為期五天的抗議行動，示威者分別在洛杉磯、紐約門市及倫敦等多個城市抗議，強調「製造皮草即虐待動物」，甚至向Rick Owens旗下公司，Owenscorp的行政總裁 Daniela Soto Beltran，及Rick Owens 長期合作的設計師兼御用模特兒 Tyrone Dylan直接施壓，要求品牌承諾不再使用皮草。



在示威壓力下，Rick Owens其後在官網「Eco-Aware」頁面發表聲明：「過去十年，我們逐步減少皮草使用，並最終停止生產。我們未來將不再參與任何皮草生產。」同時下架官網上販售的水獺及貂皮袋款，以示對道德責任的積極回應。

今次是繼 2024 年的 MONCLER 之後，再有重量級時尚品牌宣佈將在未來產品中全面棄用皮草，可見時尚業界轉型棄用皮草，已是必然的發展趨勢。

Rick Owens 於官網「Eco-Aware」頁面發表聲明：「過去十年，我們逐步減少皮草使用，並最終停止生產。未來，我們將不再參與任何皮草生產。」(Rick Owens 官網）

事實上，自2016年起，多間國際品牌相繼加入Fur Free Alliance，例如隸屬Kering集團的Gucci於2017年承諾全面停用動物皮草，Saint Laurent、Balenciaga及Bottega Veneta品牌則自2022春夏系列起禁用皮草；Dolce & Gabbana亦自2022年1月起宣布追隨此指引，以環保人造皮草替代。而Stella McCartney則自品牌創立之初，便堅守「無動物皮草」原則。

這次Rick Owens 正式宣布全面停用皮草的決定，絕對是品牌其中一個最具有象徵性的重大轉折。多年來Rick Owens曾使用皮草創作出無數野性而經典的作品，如今將成為歷史，對於長期關注 Rick Owens 的人來說，這些皮草作品亦是時尚界一大永恆不滅的經典。

以下就讓我們一同回顧Rick Owens幾款經典皮草作品：

1. Leather Jacket（2001法國Vogue封面款）：

Rick Owens 因法國《Vogue》刊登 Kate Moss 穿著其標誌性皮夾克而嶄露頭角。在《Vogue》與主編 Anna Wintour 的支持下，他於 2002 年春夏登上紐約時裝週，並開始與造型師 Panos Yiapanis 合作。(Rick Owens)

Rick Owens 當年爆紅，與Kate Moss 早於2001年穿上其標誌性皮褸登上《Vogue》法國版雜誌封面，有著極大關係。自此Rick Owens嶄露頭角，後來更在《Vogue》美國版主編 Anna Wintour 的支持下，在翌年 2002 年正式登上春夏紐約時裝週，並開始與造型師 Panos Yiapanis 合作，某程度上，說Rick Owens 因這件女裝皮褸而正式走紅亦不為過。

2. Rick Owens x Revillon服飾系列（2003-2006秋冬）

Rick Owens 於2003 年正式移居巴黎，除了發展個人品牌外，更出任百年皮草品牌 Revillon 創作總監。這位加州出生、定居巴黎的設計師致力於打破品牌守舊刻板的印象，透過重塑標誌性結構與建築感造型，打造面向年輕受眾的奢華形象。他以剪絨貂皮、海狸鼠皮、龍貓皮、狐狸皮及鱷魚、蟒蛇、鴕鳥等珍稀皮革結合頂級羊絨，製成超Oversize的大衣；修身的Astrakhan jacket，配以蓬鬆的撞色立領和袖口；再配上充滿特色的手套和帽子，在當時的服飾並不常見，Rick Owens可說是「藝高人膽大」。

3. RICK OWENS HUN SIAMESE BUNNY（來自FW24 PORTERVILLE系列）：

同樣以配飾見展的Rick Owens，這款同時兼有可愛及暗黑風格的「兔子袋」以長毛水貂毛及羊毛打造，而獨特的連體雙頭設計——單眼、單鼻、雙齒、長耳、單腿無臂創造抽象兔子造型，巧妙融合暗黑哥德美學與解構主義輪廓。背部隱藏拉鍊暗袋，兼具實用性與藝術性。當年推出後即使定價高達 2,440 美元（約 19,000 港元），依然在發售後迅速售罄。

4. Mega Geobaseket鞋款（來自 FW25 CONCORDIANS RUNWAY 系列）：

鞋款延續Rick Owens經典的 Geobasket 設計，但與往年的鞋款不同，以往都是以馬毛製成的，25年是首次改為以牛毛演繹這個經典款式。鞋款繼續保留超高鞋筒比例與厚實中底，透過拉長上半身的視覺效果，塑造 Rick Owens 特有的「不合常規」身形比例。側身拉鍊結合繫帶結構，兼顧穿脫便利與包覆感；鞋底則採用厚重膠質外底，線條簡潔卻充滿份量。

面對動物保育團體針對其皮草作品的批擊，及隨之而來的龐大的壓力，其實Rick Owens亦有所變化，例如他在Porterville FW24系列，聯同法國設計師 Matisse Di Maggio，以回收單車輪胎製作高領上衣與長褲，同時大量運用植鞣牛皮，呼應可持續與動物倫理議題。

毫無疑問，Rick Owens 的選擇將引領消費者反思，購買及使用皮草是否真的有必要。究竟這個決定，會為Rick Owens帶來的是契機還是挑戰，以及時尚界將迎來的轉變，絕對值得各位時裝界粉絲拭目以待。