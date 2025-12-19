聖誕穿搭2025丨聖誕醜毛衣日！盤點十款時尚又玩味的Ugly Sweater

聖誕節又是時候要穿Ugly Sweater醜毛衣了！歐美地區早已把「聖誕醜毛衣日」（National Ugly Christmas Sweater Day）視為節慶前夕的重要節目之一，絕對是一個全民參與的應節儀式。以往這類用色張揚、圖案密集的毛衣，被年輕一代視為「老土」代表，常成為家庭聚會中的取笑對象；但自從「Ugly Christmas Sweater」的概念興起，社會對由嫌棄俗氣的設計，變成為可以集體玩樂、拍照打卡的節日 dress code！這股風潮甚至亦逐漸影響亞洲，一物為你整理了醜毛衣的歷史起源，並精選了10款2025年Ugly Sweater，還未入手醜毛衣的你，看這篇就對了！



聖誕醜毛衣日是何時？

NBA 球星 LeBron James及Javale McGee也曾着用醜毛衣 （Getty Images）

聖誕醜毛衣日（National Ugly Christmas Sweater Day）定於每年12月的第三個星期五，換言之今年就是今日（12月19日）！這個日子被視為正式進入聖誕節前的一個重要熱身環節，大家都會在這天特意從衣櫃深處，翻出那些平日幾乎不會穿出門、只在節日時才「見得光」的花巧冷衫，刻意以「不合常規審美」來回應節日氣氛。

英國皇室成員的蠟像身穿醜毛衣，用於慈善活動。（IG @madametussauds）

傳統印象中的醜毛衣，多數以鮮紅配草綠色為主，胸前及袖身再配上象徵聖誕的大型卡通化圖案，如聖誕老人、麋鹿、雪人、企鵝、雪花、鈴鐺及聖誕樹等，視覺效果彷彿成年人體驗童裝式打扮，這種反差顯得既誇張又略帶尷尬，正好成為聚會上彼此取笑的話題來源。

醜毛衣的起源與復興

1950年的醜毛衣（Getty Images）

所謂的聖誕醜毛衣Ugly Sweater，源於1950年的節日圖案冷衫，二戰結束後美國經濟逐步復蘇，各大商家也爭相在聖誕佳節宣揚購物消費的文化，加上年末和感恩節帶動，不少美國家庭也因此樂於消費，與家人慶祝一年完結。鑒於寒冷的冬季，毛衣是絕佳保暖衣物，商家們便紛紛生產配合節日主題的毛衣。當時被稱作「Jingle Bell Sweaters」，設計雖帶有雪花、麋鹿等節日元素，卻仍相對克制，並未走向刻意「醜化」的戲謔路線。

被喻為「Ugly Christmas sweater之父」的Bill Cosby在家庭電視節目中《The Cosby Show》，把這種略顯笨拙的圖案冷衫塑造成「好笑但可愛」的爸爸造型 （Getty Images）

直到80年代，被喻為「Ugly Christmas sweater之父」的Bill Cosby在電視節目中《The Cosby Show》，把這種略顯笨拙的圖案冷衫塑造成「好笑但可愛」的爸爸造型，毛衣自此成為節日歡樂、略帶土氣的視覺符號。然而這股風潮並不長久，踏入九十年代，醜毛衣迅速被打入「老土親戚」的穿搭類別，幾乎等同「不懂時裝」的負面標籤。

《BJ單身日記》中Mark穿着聖誕醜毛衣 (Screen BitesYT)

直至千禧年後，電影《BJ單身日記》中哥連·費夫（Colin Firth）身穿紅鼻馴鹿冷衫的經典場面，重新喚起觀眾對「醜毛衣」的集體記憶，並將其從過時單品轉化為自嘲式幽默的文化符號。隨後十年間，從快時尚到高端品牌紛紛推出聖誕主題針織，將醜毛衣重新定義為一種「新節日傳統」。2012 年，英國慈善機構「拯救兒童會」更將其定為募款活動主題日，徹底奠定了醜毛衣的文化地位。

名人們的加持

在聖誕醜毛衣文化由邊緣趣味走向主流的過程中，名人效應絕對起了推波助瀾的作用，令原本帶點惡趣味的節日打扮，迅速躍升為全球流行文化的一部分。其中最為人熟知的畫面之一，莫過於2018年Hugh Jackman與Jake Gyllenhaal「整蠱」Ryan Reynolds的經典之作，二人事前聲稱聚會是「醜毛衣派對」，但當晚卻以普通便服現身，只剩Ryan Reynolds獨自穿上一件紅綠配色、胸前綁有巨型金色蝴蝶結的誇張冷衫。這張合照如今已成為醜毛衣文化的視覺代名詞。​​

甚至Netflix的《Emily in Paris》中，女主角Emily因應美式傳統，在聖誕節準備了「ugly sweater」，卻在法國截然不同的審美脈絡下引發尷尬與衝突，將醜毛衣從單純搞笑道具，提升為探索文化差異的符號。又例如David Beckham曾穿上印有「Spice World」圖案的聖誕主題冷衫，在IG平台上公開示愛Victoria Beckham，示範如何把帶點俗氣的節日針織，轉化為兼具幽默感與個人情感投射的時尚宣言。

聖誕醜毛衣哪裡買？十款「醜得有型」聖誕毛衣精選

聖誕醜毛衣推薦｜1. Pokémon Holiday Blessings Sweater JPY$7,480 （約HK$374）

這款毛衣正面中央印有大型樹才怪（Sudowoodo）圖案，枝狀手臂高高舉起，宛如在派對上熱情應援，萌爆表情更是瞬間吸睛。周圍以雪花、星星等節慶元素鋪排邊框，並搭配高飽和的紅、綠配色，營造鮮明對比。遠看宛如一件移動的聖誕裝飾，將可愛與「醜萌」的幽默感完美融合。

聖誕醜毛衣推薦｜2. Marni polka-dot intarsia jumper HK$21,400 立即購買

鮮紅底色鋪滿大波點圖案，強烈的色彩對比令圖案宛如在布面上躍動，瞬間奪目。寬鬆圓領版型結合略帶毛絨感的針織質地，穿上後呈現慵懶卻不失份量的輪廓。整體氣質介乎於可愛與怪誕之間，將傳統節日毛衣轉化為更具玩味的反傳統風格。

聖誕醜毛衣推薦｜3. ERL bird-appliqué colour-block jumper HK$21,821 立即購買

透過七彩顏色拼接的對比色塊，營造出活潑氛圍。胸前的立體鳥形拼布結合 intarsia 編織細節，在粗針織質感的襯托下更顯層次與童趣。寬鬆長袖搭配船形領設計，絕對是派對場合中的焦點單品。

聖誕醜毛衣推薦｜4. Prada patterned jacquard knit jumper HK$15,000 立即購買

整件毛衣以飽和紅色為主調，通身鋪滿細密的幾何 jacquard 圖案，將傳統雪花與格紋元素拆解重組，化為更俐落的圖形節奏。版型採用合身卻不貼身的圓領設計，搭配平直下襬，線條乾淨利落；既保留節日氛圍，又不顯累贅，彷彿將「老派花樣」升級為一件日常也能輕鬆駕馭的設計感針織。

聖誕醜毛衣推薦｜5. Jil Sander Intarsia fringed cotton-blend jumper HK$16,964 立即購買

以棉羊毛混紡（Wool-Cotton Blend）結合精緻針織工藝，呈現青綠色底調，胸前點綴圖案與流蘇細節，將「醜毛衣」的過度裝飾重新轉化為具雕塑感的造型元素。

聖誕醜毛衣推薦｜6. KAPITAL 5G patterned-intarsia jumper HK$13,423 立即購買

以日系品牌拿手的拼接語言為基礎，這件冷衫把幾何紋、豹紋、人物與縫紉機圖案分割成多個色塊，彷彿將不同年代的針織碎片縫合在同一畫布上。透過灰、海軍藍、墨綠配搭淺粉與深黃等顏色，再以粗針織質感放大圖像顆粒感，營造刻意失衡、卻極具戲劇性的凌亂美。

聖誕醜毛衣推薦｜7. Gucci GG Gradient sweater HK$17,351 立即購買

以品牌標誌性 GG Monogram圖案結合漸變色處理，把 Logo 本身變成「花紋」，既保留奢華辨識度，又帶有一絲俗麗玩味。​

聖誕醜毛衣推薦｜8. LOEWE patterned zip sweater HK$19,431 立即購買

拉鏈開襟設計打破傳統套頭毛衣的拘謹，既可全扣營造立領效果，亦可微開露出內搭，靈活調節室內外溫差下的穿搭層次。大面積幾何圖案採用不對稱排布，配合撞色編織與粗針織紋理，令上身輪廓更具立體感和動態節奏，將功能性細節與節日氛圍感自然融合於同一件單品之中。

聖誕醜毛衣推薦｜9. Ralph Lauren Purple Label fairisle button-detail pullover HK$23,137 立即購買

整件毛衣以經典 Fair Isle 編織為主調，從肩位一路延伸至下襬都佈滿細緻的幾何花紋，深綠、酒紅和米色彼此交錯，散發濃厚的高山滑雪小屋氛圍。肩膀位置加上實用鈕扣，為圓領針織添了一點軍裝感，再配合羊絨混羊毛的柔軟手感，不論搭西褲還是牛仔褲都合襯，在紳士味與節日「醜萌」之間拿捏得剛剛好。

聖誕醜毛衣推薦｜10. BODE jacquard fair-isle sweater HK$6,413 立即購買

採用全初剪羊毛編織，質感厚實帶暖，配上圓領與長袖剪裁，輪廓偏向復古冷衫的寬鬆版型，穿起來既舒適又有年代感。以沉穩綠色為主色調，胸口和身片以 jacquard 工藝織出一圈圈 Fair Isle 橫紋帶，幾何圖案層層堆疊，配色略帶褪色效果，營造出像是從家族舊照片中走出來的古董毛衣氣氛，既有故事感，也很值得收藏。